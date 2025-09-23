Kojima Productions sta creando la propria carta di credito personalizzata con Mitsubishi

C'è però un altro progetto al quale Kojima Productions si sta dedicando e che potrebbe sorprendervi: una carta di credito brandizzata .

Hideo Kojima è al lavoro su molti progetti, in modo più o meno diretto. Oltre a supportare con aggiornamento la pubblicazione di Death Stranding 2: On the Beach, il creativo giapponese si sta occupando dell'horror OD e del gioco d'azione tattica in stile MGS chiamato Physint. Non dimentichiamo inoltre il film di Death Stranding e l'anime, che espanderanno l'IP verso altri media.

I dettagli noti sulla carta di credito di Kojima Productions

La compagnia giapponese Mitsubishi sta lavorando a delle carte di credito a tema con i videogiochi, iniziando con una dedicata ai giochi di Kojima Productions. Si tratta nello specifico di una carta digitale da usare tramite lo smartphone, con funzioni uniche.

La carta permetterà di accumulare punti con gli acquisti e poi trasformare il tutto in merchandise (forse a tema videogiochi e nello specifico, per iniziare, a tema Kojima Productions?).

La distribuzione di questa nuova carta è prevista per la seconda metà del prossimo anno e sarà esclusiva del Giappone, prodotta da MUFG Bank: non potrà essere usata all'estero, quindi noi italiano non vi avremo mai accesso.

Si tratta ovviamente di un progetto secondario, ma è certamente un modo per Kojima Productions di ottenere entrate aggiuntive e farsi un po' di pubblicità. Infine, segnaliamo che Physint ha una key art ufficiale, annunciati tre attori del cast.