Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a 84 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 88,51 € e il prezzo consigliato di 134,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE
In questo caso vi proponiamo il mouse nella colorazione nera. Si tratta di un prodotto wireless veloce e preciso, progettato con i migliori professionisti del mondo esport. Questo mouse offre un tracciamento di oltre 888 IPS fino a 44.000 DPI e una calibrazione precisa del sensore.
Gli switch ibridi ottico-meccanici Lightforce garantiscono precisione e affidabilità, oltre a una bassissima latenza, mentre la batteria offre un'autonomia di 88 ore. Si tratta inoltre di un mouse molto leggero, di appena 60 g, con piedini in PTFE in grado di far scorrere il prodotto senza alcun problema.