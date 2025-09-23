Hideo Kojima ha presentato il modello di Minami Hamabe in Physint: una ricostruzione ottenuta tramite una scansione tridimensionale del volto dell'attrice giapponese e importata poi nel motore di gioco.

"Questo è un modello in computer grafica della signorina Hamabe, creato a partire dalla sua scansione 3D e renderizzato nel motore di gioco", ha scritto Kojima. "Non è ancora la versione finale: si trova in una fase sperimentale."

Il game director ha tenuto dunque a precisare che si tratta di una versione temporanea del modello, ancora in uno stadio sperimentale; come immaginiamo l'intero progetto, che non a caso è privo di un periodo di uscita e pare piuttosto lontano.

Detto questo, non c'è dubbio che le immagini pubblicate da Kojima costituiscano un'interessante anticipazione di quello che potrebbe essere il potenziale visivo di Physint, che verrà supportato dalle potenti tecnologie dell'Unreal Engine 5.