Kojima Productions sta assumendo sviluppatori per OD e Physint: lo studio giapponese ha pubblicato un annuncio per il reclutamento di talenti che vogliano unirsi al team e lavorare appunto su questi due ambiziosi e attesi progetti.

Le posizioni aperte, tutte rigorosamente presso gli uffici di Tokyo, sono svariate: si va dai programmatori agli artisti, dai ruoli amministrativi agli addetti alla localizzazione, dal sound design al marketing, dalla scrittura alle animazioni, passando per character artist, game designer, tecnici del suono e altro ancora.

"Kojima Productions sta assumendo!", si legge nel post che lo studio giapponese ha pubblicato sui social. "Se sei interessato a partecipare allo sviluppo dei nostri nuovi progetti, OD e Physint, dai un'occhiata al link qui sotto."

Al momento nessuno dei due titoli ha ancora un periodo di uscita ufficiale, ma è chiaro che questa campagna di assunzioni imprimerà una netta accelerazione sul piano produttivo e nei prossimi mesi potremmo dunque sapere qualcosa di più