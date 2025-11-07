Kojima Productions sta assumendo sviluppatori per OD e Physint: lo studio giapponese ha pubblicato un annuncio per il reclutamento di talenti che vogliano unirsi al team e lavorare appunto su questi due ambiziosi e attesi progetti.
Le posizioni aperte, tutte rigorosamente presso gli uffici di Tokyo, sono svariate: si va dai programmatori agli artisti, dai ruoli amministrativi agli addetti alla localizzazione, dal sound design al marketing, dalla scrittura alle animazioni, passando per character artist, game designer, tecnici del suono e altro ancora.
"Kojima Productions sta assumendo!", si legge nel post che lo studio giapponese ha pubblicato sui social. "Se sei interessato a partecipare allo sviluppo dei nostri nuovi progetti, OD e Physint, dai un'occhiata al link qui sotto."
Al momento nessuno dei due titoli ha ancora un periodo di uscita ufficiale, ma è chiaro che questa campagna di assunzioni imprimerà una netta accelerazione sul piano produttivo e nei prossimi mesi potremmo dunque sapere qualcosa di più
Dall'action stealth all'orrore
Annunciato alla fine dello scorso anno, Physint è un'esclusiva PS5, che Hideo Kojima ha voluto realizzare perché la gente vuole da lui un nuovo Metal Gear Solid. Il gioco è appunto un "tactical espionage action" che si pone come un sequel spirituale del classico Konami.
Presentato con un nuovo trailer a settembre, OD è invece una sorta di avventura a tema horror che potrebbe avere una struttura a episodi e vantare registi differenti oltre a Kojima, come ad esempio il già confermato Jordan Peele.