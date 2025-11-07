Il Global Test Ride di Kirby Air Riders è alle porte: date, orari e come partecipare

Mancano ormai pochissime ore all'inizio del Global Test Ride di Kirby Air Riders, che permetterà a tutti di provare in anteprima il nuovo gioco di corse in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2. Ecco un riepilogo completo di date e orari.

In totale, i giocatori potranno partecipare a sei sessioni di prova da sei ore ciascuna, suddivise in due fasi. La prima è prevista per questo weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre, mentre la seconda si svolgerà nel fine settimana successivo, tra il 15 e il 16 novembre. Nel dettaglio: