Il Global Test Ride di Kirby Air Riders è alle porte: date, orari e come partecipare

Mancano ormai pochissime ore all'inizio del Global Test Ride di Kirby Air Riders, che permetterà a tutti di provare in anteprima il nuovo gioco di corse in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2. Ecco un riepilogo completo di date e orari.
In totale, i giocatori potranno partecipare a sei sessioni di prova da sei ore ciascuna, suddivise in due fasi. La prima è prevista per questo weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre, mentre la seconda si svolgerà nel fine settimana successivo, tra il 15 e il 16 novembre. Nel dettaglio:
- Sabato 8 novembre dalle 09:00 alle 15:00
- Domenica 9 novembre dalle 01:00 alle 07:00
- Domenica 9 novembre dalle 16:00 alle 22:00
- Sabato 15 novembre dalle 09:00 alle 15:00
- Domenica 16 novembre dalle 01:00 alle 07:00
- Domenica 16 novembre dalle 16:00 alle 22:00
Come partecipare e le modalità disponibili
Il Global Test Ride è aperto a tutti i possessori di Nintendo Switch 2. Il client può essere scaricato cercandolo direttamente sull'eShop della console oppure tramite la versione web dello store, a questo indirizzo.
Durante i test saranno disponibili tre modalità di gioco. In particolare, City Trial richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online, mentre le altre sono accessibili anche offline. Ecco le modalità disponibili:
- Scuola Guida: un tutorial per familiarizzare con comandi e tecniche di base. È giocabile offline e anche al di fuori degli orari del Global Test Ride.
- Air Ride: gare su tre tracciati (Distese di Floria, Vallo Acquatico e Monte Autunno) con una selezione di rider e veicoli. Disponibile offline senza abbonamento.
- City Trial: sfide online per 16 giocatori nella città di Celestia, con gare, mini-giochi e sfide. Richiede Nintendo Switch Online e consente di creare lobby private.
Kirby Air Riders sarà disponibile dal 20 novembre in esclusiva per Nintendo Switch 2. Il Global Test Ride rappresenta un'ottima occasione per scoprire in anteprima le potenzialità del gioco.