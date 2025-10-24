Kirby Air Riders non riceverà DLC dopo il lancio: “il gioco è completo così”

La conferma è arrivata ieri durante il Nintendo Direct dedicato al nuovo titolo di corse arcade, nel corso del quale il director Masahiro Sakurai ha chiarito fin da subito che non sono previste espansioni a pagamento né aggiornamenti gratuiti con nuove aggiunte significative . Una filosofia diametralmente opposta rispetto a quella di Mario Kart 8, per rimanere in tema e in casa Nintendo, o, più in generale, dei giochi live service, che puntano su una lunga scaletta di contenuti post-lancio per mantenere vivo l'interesse nei mesi, o anni, successivi alla pubblicazione.

Kirby Air Riders arriva su Nintendo Switch 2 il prossimo mese

"Per vostra informazione: non ci sono DLC in programma", ha affermato Sakurai sulle battute finali del Nintendo Direct di ieri. "Il gioco è completo così. Inoltre, non ho intenzione di trasformare questi video in una serie. Ho messo tutto me stesso in questo gioco sin dall'inizio. Quindi spero che non ve lo perderete."

L'unica eccezione riguarda una serie di contenuti presentati ieri, che verranno integrati nelle versioni fisiche al lancio tramite un aggiornamento, il quale, naturalmente, Sakurai consiglia caldamente di scaricare. A questo proposito, vi ricordiamo che Kirby Air Riders sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 20 novembre.