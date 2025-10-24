GCC Pokémon Pocket celebra anniversario e download da record con una nuova espansione e un grosso update

GCC Pokémon Pocket si prepara a celebrare il suo primo anniversario veramente in grande stile, attraverso una nuova espansione e un grosso aggiornamento che arriveranno praticamente in contemporanea il 30 ottobre, precisamente un anno dopo il lancio originale del gioco.
Nel frattempo, l'app ha raggiunto cifre da record avendo superato 150 milioni di download in tutto il mondo su iOS e Android e proseguendo con il suo percorso di successo, rimanendo una delle più scaricate dai fan della serie, che sono veramente tanti.
Per celebrare degnamente il traguardo raggiunto in termini di download e il primo anniversario, The Pokémon Company ha dunque organizzato una serie di eventi che contribuiranno a ravvivare notevolmente l'attività in GCC Pokémon Pocket.
Tutte le novità in arrivo dal 30 ottobre
Tra le maggiori novità in arrivo in occasione del primo anniversario, ovvero il 30 ottobre, c'è la nuova espansione Mega Ascesa, annunciata proprio ieri e confermata come in arrivo proprio nel giorno della celebrazione.
Mega Ascesa segna l'inizio di una nuova serie e il debutto delle megaevoluzioni all'interno di GCC Pokémon Pocket.
L'espansione consiste in tre nuove buste di espansione:
- Mega Ascesa: Mega Gyarados
- Mega Ascesa: Mega Blaziken
- Mega Ascesa: Mega Altaria
Tutte e tre permetteranno ai giocatori di ampliare la propria collezione e scoprire la potenza dei Pokémon-ex Megaevoluzione.
L'altra novità maggiore è rappresentata dall'aggiornamento che introduce nuove opzioni e modifiche all'app GCC Pokémon Pocket, ampliando e semplificando peraltro la procedura di scambio delle carte e migliorando la pesca misteriosa.
Questi sono i punti principali dell'aggiornamento in arrivo:
- Nuova funzione "Regala carte", che a partire dal 30 ottobre 2025, permetterà ai giocatori di regalare carte di rarità da ♦ a ♦♦♦♦ agli amici. Sarà possibile regalare fino a una carta al giorno a ciascun amico (incluse le carte dell'espansione più recente) e ricevere fino a una carta al giorno tramite questa funzione
- Ampliamento delle carte scambiabili: presto sarà possibile scambiare anche le carte delle espansioni e buste di espansione più recenti. In più, oltre alle carte di rarità da ♦ a ♦♦♦♦ e di rarità ★, sarà possibile scambiare anche le carte di rarità ★★, Cromatica 1 e Cromatica 2
- Miglioramenti alla pesca misteriosa: le carte dell'espansione più recente non ancora ottenute appariranno più spesso nella pesca misteriosa. Inoltre, su ogni carta presente nella pesca misteriosa verrà visualizzato il numero di copie in proprio possesso
Questi sono poi gli eventi previsti a partire dal 30 ottobre:
- Promozione per festeggiare il primo anniversario, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 17 dicembre: tutti i giocatori riceveranno senza costo una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Gyarados, una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Blaziken e una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Altaria. Le tre buste di espansione saranno disponibili nella schermata "Regali" effettuando l'accesso a partire dal 30 ottobre 2025
- Missioni speciali dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 17 dicembre: in questo periodo, i giocatori potranno completare delle missioni speciali per ottenere un emblema che celebra il primo anniversario del gioco e altre ricompense
- Evento bonus ristampa PROMO 2025, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 9 novembre: i giocatori potranno ottenere buste promozionali voll. 1-6 e 8-13 della serie A
- Evento pesca misteriosa ristampa PROMO 2025, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 14 novembre: i giocatori potranno trovare carte promozionali apparse nelle pesche misteriose delle serie A.