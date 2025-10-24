GCC Pokémon Pocket celebra anniversario e download da record con una nuova espansione e un grosso update

GCC Pokémon Pocket si prepara a celebrare il suo primo anniversario veramente in grande stile, attraverso una nuova espansione e un grosso aggiornamento che arriveranno praticamente in contemporanea il 30 ottobre, precisamente un anno dopo il lancio originale del gioco.

Nel frattempo, l'app ha raggiunto cifre da record avendo superato 150 milioni di download in tutto il mondo su iOS e Android e proseguendo con il suo percorso di successo, rimanendo una delle più scaricate dai fan della serie, che sono veramente tanti.

Per celebrare degnamente il traguardo raggiunto in termini di download e il primo anniversario, The Pokémon Company ha dunque organizzato una serie di eventi che contribuiranno a ravvivare notevolmente l'attività in GCC Pokémon Pocket.