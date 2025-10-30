24 Clessidre gratis in GCC Pokémon Pocket disponibili presso gamelife: ecco come ottenerle

GCC Pokémon Pocket è un bel gioco per collezionare carte (senza che occupino spazio nei cassetti e prendano polvere) e permette di divertirsi ogni giorno con qualche match e qualche spacchettamento. Certo, per avere tutta la collezione è necessario accumulare un bel po' di Clessidre e non sempre è possibile.

Per fortuna gamelife propone un nuovo codice per ottenere 24 Clessidre, che sarà disponibile in ogni punto vendita della catena dal 30 ottobre al 30 novembre.