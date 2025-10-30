24 Clessidre gratis in GCC Pokémon Pocket disponibili presso gamelife: ecco come ottenerle

GCC Pokémon Pocket è un bel gioco per collezionare carte (senza che occupino spazio nei cassetti e prendano polvere) e permette di divertirsi ogni giorno con qualche match e qualche spacchettamento. Certo, per avere tutta la collezione è necessario accumulare un bel po' di Clessidre e non sempre è possibile.
Per fortuna gamelife propone un nuovo codice per ottenere 24 Clessidre, che sarà disponibile in ogni punto vendita della catena dal 30 ottobre al 30 novembre.
Come si usa il codice di GCC Pokémon Pocket
La parte più importante della promozione di gamelife è che è completamente gratuita e non richiede di acquistare un prodotto: dovete solo andare in uno dei tanti punti vendita della catena e richiedere il premio, che ovviamente verrà assegnato una sola volta a cliente.
Ricordiamo che il codice, pensato per festeggiare il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket, deve essere usato tramite la funzione "Regali" dell'app oppure tramite il sito ufficiale, dopo aver fatto l'accesso con il proprio account di gioco.
Se non siete ancora dei giocatori di GCC Pokémon Pocket, non preoccupatevi: anche voi potrete ottenere e usare il codice, anche successivamente. Sappiate solo che il codice sarà valido fino al 26 luglio 2026 (precisamente alle 14:59), quindi prima o poi dovrete utilizzarlo.
Le 24 Clessidre vi permetteranno di ottenere due buste, che a propria volta includono cinque carte virtuali da usare per i vostri mazzi. Ricordiamo infine che da oggi è disponibile l'espansione Mega Ascesa.