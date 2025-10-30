Il survival Prologue: Go Wayback! dal creatore di PUBG ha una data di uscita, con trailer e requisiti

Prologue: Go Wayback! , il nuovo gioco del creatore di PUBG, è in arrivo in versione accesso anticipato: KRAFTON, l'editore, ha annunciato che sarà disponibile su Steam il 20 novembre .

I dettagli su Prologue: Go Wayback!

Prologue: Go Wayback! è stato creato con una tecnologia di Machine Learning pensata per la generazione del terreno. La promessa è che ogni nuova partita sarà diversa. A ogni nuovo avvio non avremo niente con noi e dovremo trovare il nostro modo per sopravvivere esplorando, raccogliendo risorse e adattandoci al mondo di gioco mentre cerchiamo di raggiungere la Torre meteorologica.

Il clima dinamico e il ciclo notte giorno condizioneranno le nostre partite visto che la pioggia inzuppa i vestiti e spegne il fuoco, mentre le tempeste di fulmini possono danneggiare il terreno e quelle di ghiaccio portano con sé la neve e il rischio di ipotermia. Nel mezzo di questi pericoli dovremo trovare cibo commestibile, acqua potabile e passare da un rifugio al successivo.

Prologue: Go Wayback! non avrà alcun tipo di indicatore o guida: dovremo capire noi in che direzione andare, leggendo la mappa e la bussola, tenendo d'occhio il cielo e adattandosi al clima. Secondo gli autori, la combinazione di Unreal Engine 5 e Machine Learning può creare milioni di mappe diverse con terreni realistici.

Potremo però anche creare le nostre mappe e scegliere modalità meno impegnative nelle quali il lato survival viene praticamente eliminato o personalizzando in modo molto approfondito il tipo di eventi e contenuti che vogliamo trovare nella nostra partita.

Ecco infine i requisiti di Prologue: Go Wayback!: