Il survival Prologue: Go Wayback! dal creatore di PUBG ha una data di uscita, con trailer e requisiti

L'editore di Prologue: Go Wayback! ha svelato che il gioco di sopravvivenza ha ora una data di uscita in accesso anticipato, con un trailer. Vediamo anche i requisiti minimi e consigliati per poter giocare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/10/2025
Un bosco e una mano che tiene una bussola in Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!, il nuovo gioco del creatore di PUBG, è in arrivo in versione accesso anticipato: KRAFTON, l'editore, ha annunciato che sarà disponibile su Steam il 20 novembre.

Inoltre, l'editore ha pubblicato anche un nuovo trailer che potete vedere poco sotto.

I dettagli su Prologue: Go Wayback!

Prologue: Go Wayback! è stato creato con una tecnologia di Machine Learning pensata per la generazione del terreno. La promessa è che ogni nuova partita sarà diversa. A ogni nuovo avvio non avremo niente con noi e dovremo trovare il nostro modo per sopravvivere esplorando, raccogliendo risorse e adattandoci al mondo di gioco mentre cerchiamo di raggiungere la Torre meteorologica.

Il clima dinamico e il ciclo notte giorno condizioneranno le nostre partite visto che la pioggia inzuppa i vestiti e spegne il fuoco, mentre le tempeste di fulmini possono danneggiare il terreno e quelle di ghiaccio portano con sé la neve e il rischio di ipotermia. Nel mezzo di questi pericoli dovremo trovare cibo commestibile, acqua potabile e passare da un rifugio al successivo.

Prologue: Go Wayback! non avrà alcun tipo di indicatore o guida: dovremo capire noi in che direzione andare, leggendo la mappa e la bussola, tenendo d'occhio il cielo e adattandosi al clima. Secondo gli autori, la combinazione di Unreal Engine 5 e Machine Learning può creare milioni di mappe diverse con terreni realistici.

Potremo però anche creare le nostre mappe e scegliere modalità meno impegnative nelle quali il lato survival viene praticamente eliminato o personalizzando in modo molto approfondito il tipo di eventi e contenuti che vogliamo trovare nella nostra partita.

Ecco infine i requisiti di Prologue: Go Wayback!:

  • CPU: Intel Core i5 8600 (minimi) | Intel Core i5-10600K (consigliati)
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia GTX 1070 | Nvidia RTX 2080 o 3070 (consigliati)
