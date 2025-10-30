Red Dead Redemption per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming al 60%

Su Instant Gaming è disponibile Red Dead Redemption per Nintendo Switch a 19,99 € invece di 50 €, permettendovi di risparmiare il 60%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,39 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso il gioco andrà riscattato su Nintendo eShop . Non dovrete fare altro che inserire la key che riceverete dopo aver effettuato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli.

Red Dead Redemption in sconto

Questo gioco include i contenuti bonus dell'edizione Game of the Year e l'espansione Undead Nightmare, una modalità aggiuntiva in cui il Far West è invaso dagli zombie, con una nuova trama a tema horror. Vestirete i panni di John Marston, ex fuorilegge alla ricerca dei membri rimasti della sua vecchia banda: sarà l'unico modo per trovare redenzione agli occhi dello stato e riabbracciare sua moglie e suo figlio. Preparatevi ad esplorare paesaggi suggestivi, tra il West Americano e il Messico.

In questo caso si tratta del seguito di Red Dead Redemption 2 (2018). La narrazione si svolge in tre atti, con l'imprevedibilità del ciclo giorno/notte miscelato a un meteo dinamico. Insomma, è l'occasione perfetta per recuperarlo, se non lo avete ancora giocato. Come sempre, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per scoprire ulteriori dettagli al riguardo.