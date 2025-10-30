Red Dead Redemption per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming al 60%

Su Instant Gaming è disponibile Red Dead Redemption per Nintendo Switch a 19,99 € invece di 50 €, permettendovi di risparmiare il 60%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,39 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso il gioco andrà riscattato su Nintendo eShop. Non dovrete fare altro che inserire la key che riceverete dopo aver effettuato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli.
Red Dead Redemption in sconto
Questo gioco include i contenuti bonus dell'edizione Game of the Year e l'espansione Undead Nightmare, una modalità aggiuntiva in cui il Far West è invaso dagli zombie, con una nuova trama a tema horror. Vestirete i panni di John Marston, ex fuorilegge alla ricerca dei membri rimasti della sua vecchia banda: sarà l'unico modo per trovare redenzione agli occhi dello stato e riabbracciare sua moglie e suo figlio. Preparatevi ad esplorare paesaggi suggestivi, tra il West Americano e il Messico.
In questo caso si tratta del seguito di Red Dead Redemption 2 (2018). La narrazione si svolge in tre atti, con l'imprevedibilità del ciclo giorno/notte miscelato a un meteo dinamico. Insomma, è l'occasione perfetta per recuperarlo, se non lo avete ancora giocato. Come sempre, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per scoprire ulteriori dettagli al riguardo.