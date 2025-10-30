GCC Pokémon Pocket batte Pokémon GO, gli incassi del primo anno sono stratosferici

GCC Pokémon Pocket ha battuto Pokémon GO, realizzando incassi per oltre 1,3 miliardi di dollari nel corso del suo primo anno: si tratta di un record assoluto per quanto concerne i mobile game dei Pokémon.

Il merito di questi incredibili risultati va al ritmo che GCC Pokémon Pocket ha saputo mantenere sul fronte dei download, totalizzando 10 milioni di download nei primi tre giorni, poi 100 milioni nei primi quattro mesi e, in concomitanza con l'anniversario, 150 milioni di download complessivi.

Naturalmente il gioco non avrebbe conquistato una tale base installata senza un supporto post-lancio solidissimo, che ha visto l'arrivo costante di aggiornamenti, contenuti ed espansioni pensati per mantenere vivo l'entusiasmo degli utenti.

Stando alle rilevazioni effettuate da AppMagic, il mese più redditizio per GCC Pokémon Pocket è stato novembre 2024, con 229,3 milioni di dollari di incassi, seguito da dicembre 2024 e marzo 2025. Durante la Golden Week giapponese, inoltre, il titolo DeNa è stato il gioco più redditizio del paese.