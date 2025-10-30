The Outer Worlds 2 festeggia il lancio con il trailer con i riconoscimenti della stampa

Il video è proprio quello che vi immaginate: un mix di sequenze di gameplay scoppiettanti accompagnate da citazioni positive da parte della critica internazionale, che ha accolto calorosamente il secondo capitolo, con poche eccezioni .

Obsidian e Microsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di The Outer Worlds 2 , in questo caso l'immancabile filmato con i riconoscimenti della stampa internazionale , festeggiando così anche il lancio su PS5, Xbox, PC e Game Pass avvenuto ieri.

Un ottimo sequel

Come spiegato anche nella nostra recensione di The Outer Worlds 2, il gioco conferma le aspettative con un'esperienza di gioco più profonda, personalizzabile, che espande l'universo del primo capitolo.

Ambientato nel sistema di Arcadia, il gioco ci mette nei panni di un agente senza legami, chiamato a indagare su misteriose fratture spaziali che minacciano le colonie. Il loro destino e quello dell'intera galassia dipenderà dalle nostre decisioni: dalle abilità che sceglieremo di sviluppare al sostegno del nostro equipaggio, fino alle alleanze con le diverse fazioni che popolano l'universo di gioco.

La trama conserva il tono satirico che ha reso celebre la serie, proponendo scelte morali ambigue, dialoghi brillanti e conseguenze concrete che plasmano il cammino del protagonista e dei suoi compagni. Il gameplay resta un ibrido tra GDR e sparatutto in prima persona, con un sistema di progressione articolato e missioni affrontabili in modi diversi: combattimento diretto, approccio furtivo, persuasione o hacking.