Il film di Call of Duty potrebbe aver trovato regista e sceneggiatore

A quanto pare ci sarebbero delle trattative in corso per chi si occuperà della regia e della sceneggiatura del film di Call of Duty: vediamo i nomi emersi nelle scorse ore.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/10/2025
Adler in azione in Call of Duty: Black Ops 6

A quanto pare il film di Call of Duty potrebbe aver trovato regista e sceneggiatore: il primo ruolo sarebbe stato assegnato a Peter Berg, che ha già diretto pellicole come Lone Survivor, Deepwater Horizon e Friday Night Lights, mentre per lo script gira il nome di Taylor Sheridan.

Entrambi firmeranno la sceneggiatura e Sheridan svolgerà anche l'incarico di produttore, ma non si tratta della loro prima collaborazione, anzi: sono amici di lunga data e hanno già lavorato insieme a Hell or High Water nel 2016, un film che ha ottenuto ben quattro nomination agli Oscar.

Per lo sceneggiatore si tratterebbe del progetto della vita prima dell'addio a Paramount Pictures, che lascerà per passare ai nuovi studi di David Ellison presso NBC Universal: una notizia che è trapelata alcuni giorni fa e ha sorpreso un po' tutti nel settore.

Un altro nome coinvolto è quello di David Glasser, presidente di 101 Studios, che farà anch'egli da produttore e che si è occupato per Sheridan di serie televisive come Yellowstone e Mayor of Kingstown.

Un progetto davvero grosso

Annunciato ufficialmente a settembre, il film di Call of Duty di Paramount e Activison mira a essere epico come Top Gun: Maverick, e non poteva essere altrimenti considerando la straordinaria popolarità di una saga che negli Stati Uniti è fra le più vendute di sempre.

Per il momento, tuttavia, non ci sono altri dettagli né è dato sapere quali saranno le tempistiche di un progetto sì importante e ambizioso ma che sta prendendo forma solo in questi giorni e richiederà tempo.

