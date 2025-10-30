A quanto pare il film di Call of Duty potrebbe aver trovato regista e sceneggiatore: il primo ruolo sarebbe stato assegnato a Peter Berg, che ha già diretto pellicole come Lone Survivor, Deepwater Horizon e Friday Night Lights, mentre per lo script gira il nome di Taylor Sheridan.

Entrambi firmeranno la sceneggiatura e Sheridan svolgerà anche l'incarico di produttore, ma non si tratta della loro prima collaborazione, anzi: sono amici di lunga data e hanno già lavorato insieme a Hell or High Water nel 2016, un film che ha ottenuto ben quattro nomination agli Oscar.

Per lo sceneggiatore si tratterebbe del progetto della vita prima dell'addio a Paramount Pictures, che lascerà per passare ai nuovi studi di David Ellison presso NBC Universal: una notizia che è trapelata alcuni giorni fa e ha sorpreso un po' tutti nel settore.

Un altro nome coinvolto è quello di David Glasser, presidente di 101 Studios, che farà anch'egli da produttore e che si è occupato per Sheridan di serie televisive come Yellowstone e Mayor of Kingstown.