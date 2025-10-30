MediaWorld è al Lucca Comics & Games 2025 con il suo iconico Gaming Village e tante attività coinvolgenti

Il Lucca Comics & Games 2025 è iniziato, confermandosi l'epicentro della cultura pop. Per il quarto anno consecutivo MediaWorld sarà presente con il suo iconico Gaming Village di oltre 600mq presso le porte in Piazza della Caserma, con un palinsesto davvero ricco di attività ed eventi da non perdere per gli amanti di videogiochi e tecnologia.

Gli appuntamenti del Gaming Village di MediaWorld

Il padiglione, illustrato da Giovanni Timpano, si trasforma in un appartamento abibato da una giovane coppia di cosplayer, ricco di dettagli nerd e riferimenti al team della fiera, il "French Kiss": celebri baci della cultura pop saranno nascosti tra oggetti fisici e superfici digitali. Il Gaming Village stupirà il pubblico non solo nelle ore di apertura ma anche dopo il tramonto, grazie agli spettacoli di videomapping che daranno vita alla struttura del padiglione attraverso giochi di luci e musica coinvolgente.

Il palinsesto 2025 propone format già affermati, insieme a nuove e coinvolgenti proposte originali. Le abbiamo elencate di seguito.

Let's Talk: Talk show quotidiano condotto da Bryan Box nell'area esterna del padiglione. Creator, ospiti e panel tematici si alternano per discutere di gaming, tecnologia e cultura pop, in un format nato nel MediaWorld Studios di Milano Certosa.

Area dedicata alla costruzione live in collaborazione con LEGO. Sfide creative con giudice esperto e in mostra una Ferrari LEGO in scala 1:1, replica a grandezza naturale. Let's Smart Shop: Spazio dedicato alla tecnologia e al lifestyle, con prodotti da testare e acquistare, gadget esclusivi e promozioni smart. Tra le novità: corner Funko Pop, Pokémon, Labubu e customer journey digitale potenziata con totem interattivi e sconti in tempo reale. All'esterno, un'area servizi con partner come Foxway, MacAfee e Cellularline.

