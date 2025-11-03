1

Gukken è un fumetto che sembra un videogioco firmato Sio, Dado e Azzurro Chiara, presentato a Lucca Comics

Nel corso di Lucca Comics and Games 2025 è stato presentato anche Gukken, il nuovo fumetto scritto da Sio e Dado e illustrato da Azzurro Chiara, con tanti riferimenti ai videogiochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/11/2025
Un'immagine di Gukken

Tra le novità presentate al Lucca Comics and Games 2025 c'è stato anche Gukken, un particolare fumetto di cui riportiamo l'annuncio non solo per l'interesse suscitato dagli autori Sio, Dado e Azzurro Chiara, ma anche per il fatto di essere strutturato come una sorta di videogioco.

Edito da Star Comics, Gukken è un fumetto serializzato scritto a quattro mani da Sio e Dado e disegnato dalla talentuosa Azzurro Chiara e presenta un'avventura in perfetto stile shonen manga, ambientata in un mondo fantasy che replica le meccaniche di un videogioco.

Il tutto ovviamente condito dal tipico humor dei due fumettisti in questione, oltre a uno stile grafico molto particolare.

Una strana storia con riferimenti videoludici

Ambientato circa cinquecento anni dopo un evento apocalittico che ha trasformato Internet in un mondo esplorabile, Gukken ci trasporta in una realtà virtuale in cui dati, ricordi e informazioni hanno preso forma tangibile, dando vita a un mondo fantasy molto particolare.

La copertina del primo volume di Gukken
La copertina del primo volume di Gukken

In questo strano mondo gli umani possono navigare attraverso i propri avatar e recuperare i Datagem, preziosi frammenti di conoscenza ormai perduti.

In questo contesto troviamo i Crawler, avventurieri digitali e mercenari del sapere, che recuperano Datagem su commissione e tra i quali troviamo il protagonista della storia: Iruka, un aspirante crawler tanto entusiasta quanto imbranato.

Il Lucca Comics & Games si chiude con numeri da record, annunciate le date dell'edizione 2026 Il Lucca Comics & Games si chiude con numeri da record, annunciate le date dell'edizione 2026

Ad affiancarlo troveremo la spietata veterana Leeroy e tutta una notevole galleria di comprimari variopinti. Tra le particolarità della storia c'è la fusione di suggestioni tipicamente fantasy con altre che sconfinano nel mondo dei videogiochi, con riferimenti alla cultura e alle tradizioni videoludiche.

Gukken sarà disponibile in fumetterie, librerie e store online a partire dal 28 ottobre, oltre a un'edizione variant esclusiva (con due copertine, firmate da Sio e Dado), acquistabile solo tramite Gigaciao.

#Lucca Comics & Games
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gukken è un fumetto che sembra un videogioco firmato Sio, Dado e Azzurro Chiara, presentato a Lucca Comics