Galaxy S26, svelata la data di presentazione: ecco quando si terrà l’evento Unpacked

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung avrebbe già fissato la data e il luogo di presentazione della serie Galaxy S26 . L'evento Unpacked sarebbe stato posticipato rispetto alle consuete presentazioni di fine gennaio o inizio febbraio. Si tratta probabilmente di una decisione legata alle necessità dell'azienda di rivedere meglio le sue strategie commerciali.

La data del prossimo evento Unpacked

Samsung ha annunciato che il prossimo evento Unpacked si terrà il 25 febbraio 2026 a San Francisco, leggermente più tardi rispetto alle consuete tempistiche. Secondo alcune fonti interne, e secondo quanto riportato anche da Android Headlines, si tratterebbe di una decisione volta a finalizzare alcune decisioni strategiche, in particolare per alcuni modelli. L'intelligenza artificiale sarà comunque al centro della scena, con l'intento di trasformare i nuovi modelli nel principale punto di riferimento del marchio.

Galaxy S25 Edge

Per ora sappiamo che Samsung dovrebbe rimanere fedele alla line-up prevista, ovvero Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. Ricordiamo infatti che le precedenti indiscrezioni suggerivano che i modelli Pro o Edge avrebbero potuto sostituire i modelli base e Plus. E a proposito del Galaxy S26 Edge, pare che quest'ultimo progetto non sia stato realmente abbandonato.

Nonostante una correzione di rotta dovuta ai risultati di vendita inferiori alle aspettative, Samsung avrebbe intenzione di rivedere la propria strategia lavorando a un modello ultra-sottile che possa competere con l'iPhone Air, chiamato "More Slim". Quest'ultimo dovrebbe avere uno spessore di 5,56 mm, quindi più sottile dell'S25 Edge (5,8 mm) e dell'Iphone Air, seppur di poco (5,6 mm).