PlayStation Plus, i giochi di novembre: Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator

Arriva quindi la fatidica domanda: i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Stando al nostro sondaggio , no: il 41% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di novembre, il 29% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari al 70%.

E gli altri due? Da una parte abbiamo EA Sports WRC 24, l'ultima versione del gioco di corse sviluppato da Codemasters che si ricollega con la gloriosa tradizione dello studio inglese; dall'altra Totally Accurate Battle Simulator, uno strategico decisamente diverso dal solito, che non mancherà di spiazzarvi con le sue assurde trovate.

Stray

Un gatto arancione si ritrova improvvisamente separato dalla sua colonia e finisce fra le strade della Città Morta, un luogo sotterraneo abitato da robot senzienti e infestato dagli Zurk, piccole creature organiche che minacciano ogni forma di vita: è questo l'incipit di Stray, l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studio, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è fondamentalmente scomparsa.

Durante l'esplorazione il gatto incontra B-12, un drone dotato di intelligenza artificiale che ha perso la memoria, e così i due stringono un legame di reciproco aiuto: il gatto offre mobilità e intuito, mentre B-12 fornisce traduzioni e interazioni con i dispositivi tecnologici, fra cui naturalmente gli androidi della Città Morta, che in realtà conservano la coscienza degli abitanti umani originali.

Alcuni di essi hanno provato tempo prima a spingersi fuori dai confini urbani per raggiungere la superficie, dunque esiste un modo perché il gatto possa tornare dalla sua colonia: nell'ambito di una campagna in cui si alternano sequenze platform, piccoli puzzle ambientali, dialoghi rivelatori, variazioni sul tema action e tanta, tanta atmosfera, scopriremo tanti dei segreti di questo inquietante mondo del futuro.

Uno degli scenari di Stray

Lo faremo mentre veniamo accompagnati da un comparto artistico notevole, che combina tonalità neon, architetture decadenti e una sensibilità quasi fotografica, miscelando influenze e portando sullo schermo un risultato eccezionale per un progetto dal budget contenuto come questo. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Stray.