PlayStation Plus, i giochi di novembre: Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator

Il catalogo di PlayStation Plus si aggiorna a novembre con l'arrivo di tre nuovi giochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio Sony, a partire dal livello Essential. Il primo titolo era già stato rivelato: si tratta di Stray, l'emozionante avventura in stile cyberpunk in cui controlliamo un gatto randagio.
E gli altri due? Da una parte abbiamo EA Sports WRC 24, l'ultima versione del gioco di corse sviluppato da Codemasters che si ricollega con la gloriosa tradizione dello studio inglese; dall'altra Totally Accurate Battle Simulator, uno strategico decisamente diverso dal solito, che non mancherà di spiazzarvi con le sue assurde trovate.
Arriva quindi la fatidica domanda: i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Stando al nostro sondaggio, no: il 41% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di novembre, il 29% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari al 70%.
Stray
Un gatto arancione si ritrova improvvisamente separato dalla sua colonia e finisce fra le strade della Città Morta, un luogo sotterraneo abitato da robot senzienti e infestato dagli Zurk, piccole creature organiche che minacciano ogni forma di vita: è questo l'incipit di Stray, l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studio, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è fondamentalmente scomparsa.
Durante l'esplorazione il gatto incontra B-12, un drone dotato di intelligenza artificiale che ha perso la memoria, e così i due stringono un legame di reciproco aiuto: il gatto offre mobilità e intuito, mentre B-12 fornisce traduzioni e interazioni con i dispositivi tecnologici, fra cui naturalmente gli androidi della Città Morta, che in realtà conservano la coscienza degli abitanti umani originali.
Alcuni di essi hanno provato tempo prima a spingersi fuori dai confini urbani per raggiungere la superficie, dunque esiste un modo perché il gatto possa tornare dalla sua colonia: nell'ambito di una campagna in cui si alternano sequenze platform, piccoli puzzle ambientali, dialoghi rivelatori, variazioni sul tema action e tanta, tanta atmosfera, scopriremo tanti dei segreti di questo inquietante mondo del futuro.
Lo faremo mentre veniamo accompagnati da un comparto artistico notevole, che combina tonalità neon, architetture decadenti e una sensibilità quasi fotografica, miscelando influenze e portando sullo schermo un risultato eccezionale per un progetto dal budget contenuto come questo. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Stray.
EA Sports WRC 24
EA Sports WRC è disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus insieme all'aggiornamento alla stagione 2024, che introduce miglioramenti, ottimizzazioni ma soprattutto i piloti, le squadre e i tracciati ufficiali dello scorso FIA World Rally Championship. Contenuti che trovano posto principalmente nella ricca modalità Carriera del gioco, in cui potremo passare di categoria in categoria fino ad affermarci sulla scena internazionale.
Il protagonista principale dell'esperienza rimane tuttavia il modello di guida, che grazie alla grande esperienza di Codemasters mantiene un solido equilibrio fra realismo e accessibilità tra fisica, varietà dei terreni, gestione dei tempi di frenata e derapata: tutti aspetti che avremo modo di apprendere direttamente in pista oppure cimentandoci con la Scuola Rally e le Prove a Tempo.
Oltre alla corposa Carriera troviamo la modalità Momenti, che permette di rivivere tappe e auto storiche del WRC nell'ambito di un'offerta che viene aggiornata regolarmente, sebbene alcune prove e personalizzazioni siano in realtà riservate agli abbonati a EA Play: un aspetto controverso, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di EA Sports WRC.
Per quanto riguarda invece la realizzazione tecnica, gli sviluppatori hanno abbandonato l'Ego Engine in favore dell'Unreal Engine 4, ottenendo un miglioramento visivo generale, ma senza raggiungere i livelli di titoli come Gran Turismo o Forza Motorsport: la grafica si presenta pulita e piacevole, ma non all'avanguardia.
Avete letto la nostra recensione di EA Sports WRC?
Totally Accurate Battle Simulator
Totally Accurate Battle Simulator prova a reinterpretare il genere degli strategici in tempo reale e lo fa in una maniera completamente fuori di testa, portando sullo schermo battaglie simulate da orde di guerrieri dotati di un corpo floscio e con gli occhi sgranati, che si affrontano apparentemente senza grande determinazione, in maniera persino un po' svogliata.
Il palese contrasto fra l'aspetto dei personaggi e la spettacolarità degli scontri dà vita a partite bizzarre ma entusiasmanti, che vengono combattute sullo sfondo di scenari molto diversi fra loro, alternando ambientazioni storiche e fantastiche che vanno dall'età della pietra al medioevo, dal Giappone feudale alle profondità degli Inferi.
Gli arrivi e le partenze di novembre
Non più disponibili su PlayStation Plus dal 4 novembre
- Alan Wake 2 - PS5
- Goat Simulator 3 - PS4 e PS5
- Cocoon - PS4 e PS5
Disponibili su PlayStation Plus dal 4 novembre
- Stray - PS4 e PS5
- EA Sports WRC 24 - PS5
- Totally Accurate Battle Simulator - PS4 e PS5