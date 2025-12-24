1

Tutti i giochi PS Plus Essential del 2025 raccolti in una immagine: l'abbonamento è valso i soldi?

Quali sono i giochi inclusin in PS Plus Essential nel corso di tutto il 2025? Una comoda immagine li raduna per aiutarci a farci un'idea dell'anno appena trascorso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/12/2025
Il logo di PS Plus Essential

Il 2025 è quasi terminato e lo è per certo per quanto riguarda PlayStation Plus Essential, il servizio in abbonamento di Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Viene quindi naturale chiedersi: quanto proposto è stato di qualità? È valso i soldi spesi? Per darci una risposta possiamo usare una comoda immagine che raccogliere in un colpo solo tutti i titoli inclusi da gennaio a dicembre in PS Plus Essential.

L'immagine con tutti i giochi PS Plus Essential del 2025

Come potete vedere qui sotto, il livello base di PS Plus nel corso del 2025 ha concesso 39 giochi agli abbonati, con anche una serie di nomi tutt'altro che secondari.

I giochi di PS Plus Essential del 2025
I giochi di PS Plus Essential del 2025

Ogni giocatore ha i propri gusti e alle volte arrivano titoli che già possiede, ma opere come Lies of P, Stardew Valley, Alan Wake 2 e Diablo 4 sono innegabilmente "regali" di alto livello, solo per citare i primi che attirano l'occhio.

Inoltre, ci sono varie indie di qualità che PS Plus ha dato l'occasione di conoscere, come The Stanley Parable Ultra Deluxe, Balatro, Neon White e Cocoon. Su ResetEra, dove l'immagine è stata condivisa e dove è stato proposto un sondaggio per esprimere la propria opinione, più di metà dei votanti attuali afferma che è stato un anno "superbo" (le altre opzioni sono "nella media" e "mediocre").

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo infine quali sono i giochi PS4 e PS5 di dicembre di PlayStation Plus Extra e Premium.

