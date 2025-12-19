Il PlayStation Store lancia gli sconti di gennaio in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus

La prossima settimana inizieranno su PlayStation Store gli sconti di gennaio, con la tradizionale valanga di offerte su giochi PS4 e PS5 a prezzi vantaggiosi. Nel frattempo, gli abbonati a PlayStation Plus di qualsiasi livello possono accedere già da oggi in anticipo a una selezione delle nuove promozioni.

Tra le offerte in evidenza troviamo Forza Horizon 5, ora proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 40% rispetto ai canonici 69,99 euro. Proseguiamo con Battlefield 6: lo sparatutto è in saldo a 55,99 euro, con un risparmio del 30%. Cambiando completamente genere, Elden Ring Nightreing è in saldo a 29,99 euro, con un risparmio del 25%. Volendo è in promozione anche la Deluxe Edition a 54,99 euro, che include anche l'espansione The Forsaken Hollow.