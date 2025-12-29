Un gioco gratis di PS4 e PS5 è stato rimosso dalle librerie dei giocatori, ma non è questa la cosa strana

In un paio di ore il problema è stato risolto, ma comunque l'opera di Mimimi Productions e Daedalic Entertainment - un gioco tattico nel quale agire in furtività ambientato in Giappone - è stata ottenuta gratuitamente da tanti utenti , che hanno risparmiato così una quarantina di euro.

Di tanto in tanto, per la gioia dei giocatori, i negozi digitali pubblicano per errore grandi sconti oppure regalano qualche videogioco. Lo stesso è accaduto un paio di mesi fa su PlayStation Store, quando Shadow Tactics: Blades of the Shogun è diventato improvvisamente gratuito per gli utenti di PS4 e PS5.

Cosa sta accadendo con Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Secondo alcune segnalazioni, Sony sta eliminando l'accesso a Shadow Tactics: Blades of the Shogun per tutti coloro che l'hanno ottenuto gratuitamente tramite il glitch. La vera sorpresa è che la compagnia ci abbia messo così tanto.

Considerando che si tratta di un gioco che richiede 25-30 ore in media per un singolo completamento, non è impossibile che chi lo ha ottenuto due mesi fa e ha deciso di giocarlo subito sia stato in grado di vivere tutta l'avventura tattica prima della rimozione.

In altre parole, questa rimozione da parte di Sony potrebbe non essere un grosso problema, se non per i ritardatari o per chi desiderava rigiocarlo più avanti. Sony non ha commentato la situazione, quindi è difficile dire cosa sia realmente accaduto.

Se Shadow Tactics: Blades of the Shogun vi interessa, sappiate che potete trovare la versione base a 3,99€ e la versione Deluxe a 8,09€ su PS Store, con gli sconti di gennaio.