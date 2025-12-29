1

Un gioco gratis di PS4 e PS5 è stato rimosso dalle librerie dei giocatori, ma non è questa la cosa strana

Sony ha iniziato a rimuovere dalle librerie dei videogiocatori di PS4 e PS5 un gioco gratis che era stato per sbaglio regalato mesi fa. Vediamo di cosa si tratta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/12/2025
Il logo del PS Store
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
News Video Immagini

Di tanto in tanto, per la gioia dei giocatori, i negozi digitali pubblicano per errore grandi sconti oppure regalano qualche videogioco. Lo stesso è accaduto un paio di mesi fa su PlayStation Store, quando Shadow Tactics: Blades of the Shogun è diventato improvvisamente gratuito per gli utenti di PS4 e PS5.

In un paio di ore il problema è stato risolto, ma comunque l'opera di Mimimi Productions e Daedalic Entertainment - un gioco tattico nel quale agire in furtività ambientato in Giappone - è stata ottenuta gratuitamente da tanti utenti, che hanno risparmiato così una quarantina di euro.

Ci si aspettava che l'accesso al gioco venisse rimosso da Sony poco dopo, ma così non è stato. Fino ad oggi.

Cosa sta accadendo con Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Secondo alcune segnalazioni, Sony sta eliminando l'accesso a Shadow Tactics: Blades of the Shogun per tutti coloro che l'hanno ottenuto gratuitamente tramite il glitch. La vera sorpresa è che la compagnia ci abbia messo così tanto.

Considerando che si tratta di un gioco che richiede 25-30 ore in media per un singolo completamento, non è impossibile che chi lo ha ottenuto due mesi fa e ha deciso di giocarlo subito sia stato in grado di vivere tutta l'avventura tattica prima della rimozione.

Epic Games Store svela il gioco gratis del 28 dicembre, è un GDR dark fantasy in stile retrò Epic Games Store svela il gioco gratis del 28 dicembre, è un GDR dark fantasy in stile retrò

In altre parole, questa rimozione da parte di Sony potrebbe non essere un grosso problema, se non per i ritardatari o per chi desiderava rigiocarlo più avanti. Sony non ha commentato la situazione, quindi è difficile dire cosa sia realmente accaduto.

Se Shadow Tactics: Blades of the Shogun vi interessa, sappiate che potete trovare la versione base a 3,99€ e la versione Deluxe a 8,09€ su PS Store, con gli sconti di gennaio.

#PlayStation Store
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un gioco gratis di PS4 e PS5 è stato rimosso dalle librerie dei giocatori, ma non è questa la cosa strana