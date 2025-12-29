Pixel 10 Pro e Pixel Watch 4 in bundle in sconto sul Google Store

Dal 29 dicembre al 10 gennaio 2026 sul Google Store Italia sono attivi due bundle che abbinano Pixel 10 Pro oppure Pixel 10 Pro XL al Pixel Watch 4 con 449€ di sconto immediato sul totale. Parliamo di una promozione pensata per chi vuole entrare nell'ecosistema Google con smartphone di fascia alta e uno smartwatch completo per notifiche, fitness e pagamenti al polso.

Pixel 10 Pro e Watch 4, il risparmio maggiore Pixel 10 Pro è il prodotto versatile per chi vuole fotografia computazionale, schermo OLED fluido e un set di funzioni IA utili nella vita di tutti i giorni (trascrizioni, assistenza contestuale, ritocco foto). Il form factor resta maneggevole senza sacrificare autonomia e prestazioni, con aggiornamenti di lungo periodo e integrazione nativa con i servizi Google. In coppia, Pixel Watch 4 aggiunge monitoraggio salute e allenamenti, GPS per le uscite outdoor, pagamenti con Google Wallet e un parco app Wear OS maturo: notifiche, risposte veloci, controlli multimediali sempre al polso. Con il risparmio di 449€, il valore complessivo del pacchetto diventa sensibilmente più interessante, partendo da 1.049€. Accedete al bundle Pixel 10 Pro + Pixel Watch 4 cliccando su questo link. Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL e Watch 4, per chi vuole uno schermo grande Se preferite diagonale ampia e batteria più generosa, Pixel 10 Pro XL è la variante pensata per multitasking, streaming e gaming su grande schermo: più spazio per tastiera e app affiancate, stessa esperienza fotografica e IA della versione standard, con in più la comodità di ricariche meno frequenti. Abbinato al Pixel Watch 4, il bundle copre notifiche e salute in modo continuo: tracking del sonno, report di attività, bussola e altimetro per trekking leggeri, oltre ai comandi vocali hands-free. Anche qui lo sconto di 449€ si applica al totale del carrello una volta aggiunti entrambi i prodotti, arrivando ad un prezzo di partenza di 1.249€. Accedete al bundle Pixel 10 Pro XL + Pixel Watch 4 cliccando su questo link. Google Pixel 10 Pro XL