Google propone due bundle smartphone Pixel e Buds 2a in sconto per chiudere l'anno

Tra fine dicembre e inizio gennaio il Google Store lancia due combinazioni telefono-auricolari pensate per chi vuole entrare (o restare) nell'ecosistema Android. Il vantaggio è immediato in cassa: si somma lo sconto del bundle e si porta a casa uno smartphone con aggiornamenti garantiti e gli auricolari true wireless della linea Buds 2a, comodi per chiamate, musica e assistente vocale.

Pixel 10 e Buds 2a con uno sconto di 319€ Pixel 10 è la proposta "mainstream" della linea: schermo OLED, fotocamera con forte spinta sulla computazionale e tutte le funzioni di IA on-device per ritocchi foto, trascrizioni e assistenza contestuale. Autonomia e prestazioni sono tarate sull'uso quotidiano, con Android pulito e aggiornamenti di lungo periodo. I Pixel Buds 2a completano il pacchetto con pairing rapido, controlli touch, riduzione del rumore per le chiamate e integrazione con Google Assistant. Lo sconto di 319€ si applica direttamente al carrello aggiungendo entrambi i prodotti, proponendo un prezzo di partenza di 729€. Accedete al bundle Pixel 10 + Pixel Buds 2a cliccando su questo link. Google Pixel 10

Pixel 9a e Buds 2a con uno sconto di 239€ Se puntate al miglior rapporto qualità/prezzo, Pixel 9a riprende la filosofia della serie: software pulito, ottimizzazioni foto/video al di sopra della media e un hardware pragmatico, ideale per chi vuole affidabilità e aggiornamenti senza inseguire le specifiche da top di gamma. Abbinato ai Pixel Buds 2a, offre un ingresso completo nell'ecosistema Google per chiamate, musica e notifiche al volo, con 239€ di sconto sulla coppia che porta il tutto ad un prezzo di partenza di 459€. Accedete al bundle Pixel 9a + Pixel Buds 2a cliccando su questo link. Google Pixel 9a