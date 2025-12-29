0

Google propone due bundle smartphone Pixel e Buds 2a in sconto per chiudere l'anno

Dal 29 dicembre al 10 gennaio due bundle sul Google Store: Pixel 10 + Pixel Buds 2a con 319€ di risparmio, oppure Pixel 9a + Pixel Buds 2a con 239€ di sconto.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   29/12/2025
Google Pixel 9a

Tra fine dicembre e inizio gennaio il Google Store lancia due combinazioni telefono-auricolari pensate per chi vuole entrare (o restare) nell'ecosistema Android. Il vantaggio è immediato in cassa: si somma lo sconto del bundle e si porta a casa uno smartphone con aggiornamenti garantiti e gli auricolari true wireless della linea Buds 2a, comodi per chiamate, musica e assistente vocale.

Pixel 10 e Buds 2a con uno sconto di 319€

Pixel 10 è la proposta "mainstream" della linea: schermo OLED, fotocamera con forte spinta sulla computazionale e tutte le funzioni di IA on-device per ritocchi foto, trascrizioni e assistenza contestuale. Autonomia e prestazioni sono tarate sull'uso quotidiano, con Android pulito e aggiornamenti di lungo periodo. I Pixel Buds 2a completano il pacchetto con pairing rapido, controlli touch, riduzione del rumore per le chiamate e integrazione con Google Assistant. Lo sconto di 319€ si applica direttamente al carrello aggiungendo entrambi i prodotti, proponendo un prezzo di partenza di 729€.

Accedete al bundle Pixel 10 + Pixel Buds 2a cliccando su questo link.

Google Pixel 10
Google Pixel 10

Pixel 9a e Buds 2a con uno sconto di 239€

Se puntate al miglior rapporto qualità/prezzo, Pixel 9a riprende la filosofia della serie: software pulito, ottimizzazioni foto/video al di sopra della media e un hardware pragmatico, ideale per chi vuole affidabilità e aggiornamenti senza inseguire le specifiche da top di gamma. Abbinato ai Pixel Buds 2a, offre un ingresso completo nell'ecosistema Google per chiamate, musica e notifiche al volo, con 239€ di sconto sulla coppia che porta il tutto ad un prezzo di partenza di 459€.

Accedete al bundle Pixel 9a + Pixel Buds 2a cliccando su questo link.

Google Pixel 9a
Google Pixel 9a
Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Google propone due bundle smartphone Pixel e Buds 2a in sconto per chiudere l'anno