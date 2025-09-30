Pokémon Pocket: il primo anno celebrato con una mostra a Roma. C'era anche Mahmood

Il 30 settembre e il 1 ottobre 2025 il Boscolo Circo Massimo di Roma ospiterà la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un'installazione temporanea organizzata da Pokémon Company per celebrare il primo anniversario dell'app del Gioco di Carte Collezionabili. L'evento, a ingresso gratuito su prenotazione, sarà visitabile dalle 10:15 alle 18:45. Noi siamo andati in anteprima a vedere di cosa si tratta, anche per assistere all'inaugurazione da parte di Mahmood. Il due volte vincitore di Sanremo ha ricevuto questo onore non "solo" in quanto personaggio pubblico, ma soprattutto perché è un grande fan di Pikachu e soci, come dimostrava lo zaino a forma di Charizard che ha sfoggiato per l'occasione.

L'Allestimento: esplorazione immersiva tra i tre habitat Pokémon L'installazione propone scenografie ispirate a tre habitat naturali tipici dei Pokémon - spiaggia, deserto e prateria - e permette di esplorare riproduzioni a grandezza naturale delle illustrazioni delle carte, comprese quelle animate delle versioni immersive. Il tutto senza dimenticare i tanti peluche nascosti tra piante, finti iceberg o rocce. A chiudere il tutto c'è un piccolo museo digitale che raccoglie dieci murales interattivi che ricostruiscono alcune dinamiche del gioco: l'apertura delle buste, le illustrazioni delle espansioni, le missioni e le bacheche. Si tratta di attività molto semplici, completabili in pochi minuti, ma impreziosite da un piccolo gioco col quale decifrare il messaggio segreto e vincere delle clessidre per sbloccare buste o velocizzare le pesche misteriose. Non solo, chi completerà il percorso riceverà ricompense sotto forma di gadget fisici (poster e buste di prova, disponibili fino a esaurimento scorte).

Un anno di GCC Pokémon Pocket Lanciata in Italia il 30 ottobre 2024, GCC Pokémon Pocket ha superato quota 100 milioni di download in meno di dodici mesi. Nel frattempo ha ricevuto la nomination come miglior gioco mobile ai Game Awards 2024 e ha visto il lancio di dieci espansioni, con carte dedicate a diversi formati e generazioni di Pokémon. Il supporto costante e gli aggiornamenti regolari hanno consolidato GCC Pokémon Pocket come uno dei titoli mobile più popolari legati al franchise. L'occasione è perfetta anche per celebrare l'uscita della nuova espansione Buste Deluxe ex. Questi pacchetti digitali, disponibili solo per un periodo limitato, dal 30 settembre al 30 ottobre 2025, contengono una selezione di carte reprint già pubblicate nelle precedenti espansioni del gioco, da Geni Supremi fino a La Via del Cielo e del Mare. Sono previste anche versioni alternative di alcune carte: illustrazioni nuove per carte già esistenti, e carte con effetto parallel foil, ovvero rifiniture brillanti speciali applicate a versioni delle carte che già conosciamo come Pikachu ex, Arceus ex, Solgaleo ex, Buzzwole ex, oltre a carte non ex come Ricerca Accademica, Greninja, Gardevoir, Farfetch'd. Si tratta, quindi, dell'occasione per recuperare qualche pezzo mancante raro della propria collezione.