GCC Pokémon Pocket, l'espansione Busta Deluxe ex è disponibile ora

L'espansione Busta Deluxe ex è disponibile da oggi per i giocatori di GCC Pokémon Pocket: si tratta di un evento a tempo limitato, che si concluderà il 30 ottobre alle 7:59 e che promette di arricchire la vostra collezione con alcune carte rare e spettacolari.

L'espansione consente infatti di ottenere, all'interno di ogni bustina, almeno una carta di rarità ♦♦♦♦ o superiore: parliamo di pezzi già comparsi in precedenza, ma che sono stati riproposti per l'occasione in una veste rinnovata.

A questi contenuti si aggiungono alcune carte olografiche parallele, caratterizzate da un effetto scintillante unico, nonché versioni ridisegnate di carte già note: un'ottima occasione per arricchire il vostro mazzo e renderlo davvero unico.

L'arrivo dell'espansione Busta Deluxe ex, inoltre, coincide con una serie di eventi speciali, fra cui l'iniziativa dedicata a Raichu-ex, che introduce una nuova carta promozionale esclusiva. Il gioco offrirà inoltre una settimana bonus, un evento di pesca misteriosa e altre sorprese tutte da scoprire.