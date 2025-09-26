Pokémon GCC, la Collezione Speciale Snorlax-ex e Blissey-ex è disponibile in esclusiva da gamelife

I giocatori e i collezionisti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon hanno ora un'occasione imperdibile per arricchire la propria collezione con un set davvero speciale. La nuova Collezione Speciale Snorlax-ex e Blissey-ex, disponibile in esclusiva italiana da gamelife, offre contenuti unici e imperdibili per tutti gli appassionati del GCC Pokémon.

Questa edizione speciale è pensata per celebrare due Pokémon amatissimi, combinando potenza e dolcezza in un'unica confezione. Che siate giocatori esperti o collezionisti alle prime armi, questo set rappresenta un'aggiunta preziosa e visivamente accattivante alla vostra raccolta.