Pokémon GCC, la Collezione Speciale Snorlax-ex e Blissey-ex è disponibile in esclusiva da gamelife

I giocatori e i collezionisti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon hanno ora un'occasione imperdibile per arricchire la propria collezione con un set davvero speciale. La nuova Collezione Speciale Snorlax-ex e Blissey-ex, disponibile in esclusiva italiana da gamelife, offre contenuti unici e imperdibili per tutti gli appassionati del GCC Pokémon.
Questa edizione speciale è pensata per celebrare due Pokémon amatissimi, combinando potenza e dolcezza in un'unica confezione. Che siate giocatori esperti o collezionisti alle prime armi, questo set rappresenta un'aggiunta preziosa e visivamente accattivante alla vostra raccolta.
Prezzo e contenuti della Collezione Speciale di Snorlax-ex e Blissey-ex
Oltre a due carte promozionali olografiche, il set include una carta gigante di Snorlax-ex, perfetta per esporre o collezionare, e una selezione di buste espansione che aggiungono varietà e potenziale competitivo al proprio mazzo. Nello specifico, questi i contenuti di questo set dal collezione:
- Una carta promozionale olografica di Snorlax-ex
- Una carta promozionale olografica di Blissey-ex
- Una carta olografica gigante di Snorlax-ex
- Otto buste di espansione del GCC Pokémon
- Una carta codice per il GCC Pokémon Live
Se siete interessati, potete acquistare la Collezione Speciale Snorlax-ex e Blissey-ex al prezzo di 59,99 euro nei negozi gamelife oppure a questo indirizzo tramite lo shop online della catena, dove troverete anche una vasta gamma di altri prodotti dedicati al mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, tra cui set tematici, buste di espansione, accessori per il gioco competitivo e molto altro ancora.