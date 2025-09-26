Il blocco remoto su Android è più sicuro: stavolta non basta solo il numero di telefono

Il blocco remoto disponibile su Android è uno strumento molto utile che permette di bloccare lo schermo del proprio smartphone in caso di furto o smarrimento. Sebbene attivarlo sia molto intuitivo, dato che basta il proprio numero di telefono e un browser web, in realtà è altrettanto semplice che qualcuno cerchi di inserire il vostro numero per bloccare il dispositivo. Vediamo quindi cosa cambierà stavolta.

Uno strumento di sicurezza più efficace

Google era a conoscenza di questa vulnerabilità. Chiunque avesse il vostro numero di telefono poteva infatti cercare di bloccarlo a distanza, non essendo presenti ulteriori misure di sicurezza. Ebbene, l'azienda di Mountain View ha pubblicato la versione 25.38.60 di Google Play Services. Stavolta è possibile scegliere di attivare il blocco remoto utilizzando semplicemente il numero di telefono o aggiungere delle domande di sicurezza.

Il blocco remoto su Android

In questo caso sono presenti delle domande preselezionate: assicuratevi di scegliere una risposta abbastanza particolare che ovviamente riuscirete a ricordare. Ad ogni modo, Google sta aggiornando anche la notifica che appare sui dispositivi protetti dal blocco remoto. Se qualcuno sta cercando di bloccare lo smartphone, infatti, verrete informati della nuova opzione dedicata alle domande di sicurezza.