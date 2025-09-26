L'aumento di 50 euro del prezzo del bundle di DLC di Payday 2 è stato un errore, insistono gli sviluppatori

Starbreeze Studios non deve navigare in buone acque, come dimostrano alcune mosse recenti che gli stanno alienando la comunità. In particolare, l'aumento di prezzo di 50 euro del bundle di DLC di Payday 2, praticato in concomitanza con il lancio di un abbonamento dedicato al gioco che comprendeva tutti i prodotti presenti nell'offerta, ha scatenato delle reazioni davvero feroci, tanto che ha costretto i responsabili a fare un passo indietro. Successivamente, la compagnia ha spiegato che si è trattato di un errore e che non doveva esserci alcun aumento.

Scelte controverse

L'abbonamento, lanciato all'inizio di questa settimana, offre l'"accesso completo a più di 65 DLC, ricchi di rapine, armi e cosmetici" a 4,99 euro al mese, o a 19,99 euro per sei mesi. L'abbonamento è cancellabile in qualsiasi momento e, secondo il marketing della compangia, è pensato per dare modo a tutti di esplorare i contenuti secondo i loro ritmi.

Tuttavia, Starbreeze non ha avvertito i giocatori interessati all'acquisto della Payday 2 Infamous Collection, il bundle di cui sopra, di aver praticato silenziosamente un aumento del prezzo, portandolo da 100 a 150 euro. Secondo i fan più critici, Starbreeze ha provato a far passare l'aumento sotto silenzio.

Ora, in una dichiarazione a GameDeveloper, il responsabile commerciale Gustav Nisser ha ammesso che lo sviluppatore aveva "fallito nel coordinarsi internamente e nel comunicare correttamente con la nostra community. La reazione negativa è del tutto comprensibile, e la community ha chiarito come il cambiamento di prezzo e il suo tempismo appaiono visti dall'esterno," ha detto Nisser, per poi proseguire. "Siamo d'accordo con la community, abbiamo sbagliato in questo caso, e abbiamo immediatamente riportato il prezzo del bundle al livello precedente."

"Col senno di poi, avremmo dovuto capire che impressione avrebbe fatto. Poiché il bundle addebita solo gli oggetti che non possiedi, e lo sconto del bundle si cumula con altri eventuali sconti (ad esempio su oggetti inclusi), il prezzo effettivo completo del bundle può variare significativamente."

"Heisters, abbiamo visto i feedback sul cambiamento di prezzo della Infamy Collection avvenuto all'inizio di questo mese e abbiamo indagato," ha scritto Starbreeze in un post pubblicato su X. "Il prezzo è stato riportato a quello corretto, e ci scusiamo per questo errore."

Quindi, la compagnia ha ribadito su Reddit: "So che nessuno mi crederà, ma è stato un errore. In ogni caso, il danno è fatto, e speriamo che con questo aggiustamento chiunque volesse ottenere DLC possa farlo attraverso la collection. Apprezziamo davvero tutti coloro che hanno segnalato il problema e hanno continuato a parlarne! Continuate a essere voi stessi, ragazzi, e speriamo di poter riguadagnare la fiducia che potrebbe essere stata persa."