La nuova patch di Borderlands 4 aggiunge l'opzione per il FOV su console e migliora le performance

Borderlands 4 ha ricevuto un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme. A grande richiesta, finalmente è stato aggiunta un'opzione per regolare il FOV (Field of View) su console, assieme a nuove attività settimanali, correzioni e miglioramenti delle performance.

Per quanto riguarda i contenuti settimanali, le note della patch affermano che il Weekly Big Encore Boss è stato sostituito da una variante potenziata di un altro boss con ricompense maggiori, così come come sono stati cambiate le missioni Weekly Wild Card, che offrono un drop Leggendario assicurato. Il distributore del mercato nero di Maurice è stato spostato in un'altra location ed è stato cambiato il suo inventario.