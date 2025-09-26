La nuova patch di Borderlands 4 aggiunge l'opzione per il FOV su console e migliora le performance

Borderlands 4 ha ricevuto un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme. A grande richiesta, finalmente è stato aggiunta un'opzione per regolare il FOV (Field of View) su console, assieme a nuove attività settimanali, correzioni e miglioramenti delle performance.
Per quanto riguarda i contenuti settimanali, le note della patch affermano che il Weekly Big Encore Boss è stato sostituito da una variante potenziata di un altro boss con ricompense maggiori, così come come sono stati cambiate le missioni Weekly Wild Card, che offrono un drop Leggendario assicurato. Il distributore del mercato nero di Maurice è stato spostato in un'altra location ed è stato cambiato il suo inventario.
Le altre novità dell'aggiornamento
La patch apporta anche dei miglioramenti alla stabilità e le performance e sono stati risolti dei problemi che causavano scatti, cali di framerate e crash. Sono state anche aggiornate alcune animazioni con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e velocizzati i tempi di caricamento nei menu, in modo da impedire ritardi nel caricamento dei modelli dei personaggi.
Come detto in apertura, è stato anche aggiunto uno slider per regolare il FOV su console, una delle opzioni più richieste dei giocatori. Tuttavia, Gearbox Software avvisa che aumentarlo oltre al valore standard potrebbe causare dei cali prestazionali in alcune occasioni.
L'update include anche una lunga serie di correzioni, modifiche e ritocchi al bilanciamento dei Cacciacripta. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note complete sul sito ufficiale di Borderlands 4, a questo indirizzo.