Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è stato rinviato indefinitamente a pochi giorni dal lancio

Proprio giunti a un paio di settimane da quello che doveva essere il suo lancio, Gearbox Software ha annunciato che la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 è stata rinviata in maniera indefinita, con data ancora da precisare.
Il nuovo capitolo della celebre serie di Gearbox sarebbe dovuto arrivare il 3 ottobre su Nintendo Switch 2, dopo il lancio già avvenuto lo scorso 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma evidentemente sono emersi alcuni problemi inattesi per quanto riguarda il port sulla nuova console Nintendo.
Il team ha spiegato di aver dovuto prendere più tempo per sviluppare la versione Nintendo Switch 2 in modo da raggiungere gli standard qualitativi richiesti e avere tutte le funzionalità previste già disponibili al lancio.
Il comunicato di Gearbox
"Vi informiamo che l'uscita di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 è stata posticipata", si legge nel comunicato di Gearbox. "Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma ci impegniamo a garantire la migliore esperienza possibile ai nostri fan e, per farlo, il gioco necessita di ulteriore sviluppo e perfezionamento".
Tra le caratteristiche che evidentemente necessitano ancora un po' di lavoro ci sono i cross-save, elemento su cui stanno ancora lavorando ma che è considerato importante da avere fin dal lancio e su cui arriveranno ulteriori informazioni nei prossimi giorni.
"In conformità con la politica di Nintendo, tutti i preordini digitali effettuati fino ad oggi saranno annullati. I clienti possono avviare questa procedura autonomamente fin da ora, oppure essa avverrà automaticamente a partire da venerdì 26 settembre".
Borderlands 4 non ha dunque una data di uscita al momento su Nintendo Switch 2, ma ulteriori informazioni arriveranno a breve. Nel frattempo, il gioco continua ad essere aggiornato sulle altre piattaforme, dove sta incontrando alcuni problemi di performance, mentre emergono le prime stime su quanto ha venduto il gioco finora.