Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è stato rinviato indefinitamente a pochi giorni dal lancio

Il team ha spiegato di aver dovuto prendere più tempo per sviluppare la versione Nintendo Switch 2 in modo da raggiungere gli standard qualitativi richiesti e avere tutte le funzionalità previste già disponibili al lancio.

Il nuovo capitolo della celebre serie di Gearbox sarebbe dovuto arrivare il 3 ottobre su Nintendo Switch 2, dopo il lancio già avvenuto lo scorso 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma evidentemente sono emersi alcuni problemi inattesi per quanto riguarda il port sulla nuova console Nintendo.

Proprio giunti a un paio di settimane da quello che doveva essere il suo lancio, Gearbox Software ha annunciato che la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 è stata rinviata in maniera indefinita, con data ancora da precisare .

Il comunicato di Gearbox

"Vi informiamo che l'uscita di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 è stata posticipata", si legge nel comunicato di Gearbox. "Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma ci impegniamo a garantire la migliore esperienza possibile ai nostri fan e, per farlo, il gioco necessita di ulteriore sviluppo e perfezionamento".

Tra le caratteristiche che evidentemente necessitano ancora un po' di lavoro ci sono i cross-save, elemento su cui stanno ancora lavorando ma che è considerato importante da avere fin dal lancio e su cui arriveranno ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

"In conformità con la politica di Nintendo, tutti i preordini digitali effettuati fino ad oggi saranno annullati. I clienti possono avviare questa procedura autonomamente fin da ora, oppure essa avverrà automaticamente a partire da venerdì 26 settembre".

Borderlands 4 non ha dunque una data di uscita al momento su Nintendo Switch 2, ma ulteriori informazioni arriveranno a breve. Nel frattempo, il gioco continua ad essere aggiornato sulle altre piattaforme, dove sta incontrando alcuni problemi di performance, mentre emergono le prime stime su quanto ha venduto il gioco finora.