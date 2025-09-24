Stranger Than Heaven si mostra in un video "musicale" che svela qualcosa del nuovo gioco del team di Yakuza

In occasione dell'RGG Summit, l'evento dedicato al mondo di Ryu Ga Gotoku e dintorni, il team di Yakuza e Sega hanno mostrato anche un nuovo video di Stranger Than Heaven, il loro nuovo gioco che rimane al momento ancora decisamente misterioso, ma risulta anche molto affascinante.

Il video "dietro le quinte" scorre praticamente senza parole, con una canzone cantata da uno dei personaggi del gioco sullo sfondo e un montaggio di varie scene che mostrano la lavorazione di Stranger Than Heaven negli studi del RGG Studio, ma senza fornire informazioni precise.

Abbiamo così modo di vedere solo qualche piccolo scorcio del gioco, che per il resto rimane ampiamente misterioso, considerando che non sappiamo ancora di preciso di cosa si tratti né le piattaforme previste e nemmeno la data di lancio, sebbene una finestra di uscita sia emersa e sembra ancora piuttosto lontana.