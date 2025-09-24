Stranger Than Heaven si mostra in un video "musicale" che svela qualcosa del nuovo gioco del team di Yakuza

In occasione dell'RGG Summit, l'evento dedicato al mondo di Ryu Ga Gotoku e dintorni, il team di Yakuza e Sega hanno mostrato anche un nuovo video di Stranger Than Heaven, il loro nuovo gioco che rimane al momento ancora decisamente misterioso, ma risulta anche molto affascinante.
Il video "dietro le quinte" scorre praticamente senza parole, con una canzone cantata da uno dei personaggi del gioco sullo sfondo e un montaggio di varie scene che mostrano la lavorazione di Stranger Than Heaven negli studi del RGG Studio, ma senza fornire informazioni precise.
Abbiamo così modo di vedere solo qualche piccolo scorcio del gioco, che per il resto rimane ampiamente misterioso, considerando che non sappiamo ancora di preciso di cosa si tratti né le piattaforme previste e nemmeno la data di lancio, sebbene una finestra di uscita sia emersa e sembra ancora piuttosto lontana.
Un'altra saga in arrivo dall'RGG Studio
A questo punto sappiamo solo che Stranger Than Heaven è il nome ufficiale di Project Century, titolo con cui era stato inizialmente presentato questo nuovo progetto del Ryu Ga Gotoku Studio e destinato ad avviare una nuova saga all'interno del team.
Dopo il trailer di presentazione visto alla Summer Game Fest di quest'anno, quest'altro video non precisa ulteriormente le cose, limitandosi a mostrare una sequenza musicale con una cantante accompagnata da un'orchestra e un montaggio di varie scene dello sviluppo, che mostrano anche alcune sequenze di motion capture.
Da quanto possiamo vedere e in base a quello che sappiamo, anche Stranger Than Heaven si configura come un action adventure in terza persona in stile Yakuza, nel quale ci saranno momenti di avventura, interazione con NPC e indagini ma anche molta azione.
I combattimenti dovrebbero essere particolarmente violenti ed è molto probabile che anche qui si trovino diverse attività collaterali da portare avanti.
Quello che emerge maggiormente dal video è la particolare collocazione storica, che ci porta nei primi decenni del 900 in Giappone, come risulta visibile dal look di cantante e musicisti.