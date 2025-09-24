Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties annunciato con una data di uscita su PC e console: remake con una storia inedita

A questo si aggiunge Dark Ties, che è considerato una sorta di nuovo gioco a parte , con una storia inedita e incentrata sul personaggio di Mine, che nella storia originale rappresenta l'antagonista e di cui vengono spiegati diversi retroscena in questo nuovo titolo.

Yakuza Kiwami 3 è un remake totale dell'action adventure con elementi picchiaduro Yakuza 3, terzo capitolo che prosegue la storia della lotta dell'ex yakuza Kazuma Kiryu per proteggere le persone che ama dall'ambiente criminale in cui, suo malgrado, ha sempre vissuto.

Un remake con qualcosa di nuovo

Dopo gli avvistamenti nei giorni scorsi, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è stato annunciato con un primo trailer di presentazione e con una data di uscita fissata per il 12 febbraio 2026, in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il prezzo del gioco è stato stabilito a 59,99€, in base a quanto riferito da Sega, e sarà presente anche una Deluxe Edition che, per 74,99€, conterrà diversi bonus aggiuntivi come l'Outfit Legendary, il pacchetto "Legendary Lads & Gals" e varie altre personalizzazioni. "Le vivaci strade di Okinawa e Tokyo prendono vita con dettagli mozzafiato e combattimenti reinventati che portano le brutali risse a un livello superiore. Le scene aggiuntive conferiscono maggiore profondità ed emozione alla storia amata dai fan, con nuove esperienze secondarie migliorate che ti immergono nel mondo come mai prima d'ora e molto altro ancora", si legge nella descrizione da parte di Sega di Yakuza Kiwami 3.

Per quanto riguarda Dark Ties, si tratta di un capitolo completamente nuovo della storia, una sorta di spin-off aggiunto in questa occasione consentendo di approfondire la conoscenza della figura enigmatica di Yoshitaka Mine.

Dopo aver guidato con successo una startup, il protagonista ha scelto di immergersi nel mondo oscuro della yakuza dopo aver perso tutto. "Con il cuore vuoto, la ricerca di legami autentici lo spinge nuovamente in avanti in un viaggio drammatico caratterizzato da emozionanti combattimenti basati sulla boxe e da una serie di coinvolgenti esperienze secondarie. Due uomini percorreranno strade diverse che convergeranno per scuotere le fondamenta stesse del destino".

Come spiegato dagli sviluppatori, Dark Ties non è inserito all'interno della storia originale, ma deve essere giocato come una sorta di espansione a parte, con una propria Campagna.

