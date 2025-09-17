Yakuza Kiwami 3 è comparso sul sito di Ryu Ga Gotoku Studio, annuncio in arrivo?

Yakuza Kiwami 3 è comparso sul sito di Ryu Ga Gotoku Studio, con un riferimento fra le notizie che è stato rapidamente rimosso dal team di sviluppo giapponese, ma non prima che qualche utente se ne accorgesse.

In passato lo studio ha parlato della possibilità che anche il terzo capitolo della serie potesse finalmente godere di un remake come Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, e ora la sensazione è che ci sia un annuncio in arrivo.

Quando? Probabilmente durante il nuovo RGG Summit che verrà trasmesso il prossimo 24 settembre alle 17.00, ora italiana, e a cui farà seguito un RGG Direct con approfondimenti legati ai progetti appena presentati.

Laddove un eventuale Yakuza Kiwami 3 dovesse essere già a buon punto sul piano dello sviluppo, è addirittura possibile che SEGA lo porti sullo showfloor del Tokyo Game Show con una demo giocabile che metta in mostra l'opera di rifacimento effettuata.