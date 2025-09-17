Yakuza Kiwami 3 è comparso sul sito di Ryu Ga Gotoku Studio, annuncio in arrivo?

Yakuza Kiwami 3 è comparso sul sito di Ryu Ga Gotoku Studio, con un riferimento fra le notizie che è stato rapidamente rimosso dal team di sviluppo giapponese, ma non prima che qualche utente se ne accorgesse.
In passato lo studio ha parlato della possibilità che anche il terzo capitolo della serie potesse finalmente godere di un remake come Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, e ora la sensazione è che ci sia un annuncio in arrivo.
Quando? Probabilmente durante il nuovo RGG Summit che verrà trasmesso il prossimo 24 settembre alle 17.00, ora italiana, e a cui farà seguito un RGG Direct con approfondimenti legati ai progetti appena presentati.
Laddove un eventuale Yakuza Kiwami 3 dovesse essere già a buon punto sul piano dello sviluppo, è addirittura possibile che SEGA lo porti sullo showfloor del Tokyo Game Show con una demo giocabile che metta in mostra l'opera di rifacimento effettuata.
Un remake doveroso
Se avete letto la nostra recensione della remaster di Yakuza 3, saprete che si tratta di un gioco che sente tutto il peso dei suoi anni, essendo stato realizzato per PS3 ma con tecnologie che ancora non sfruttavano appieno la componentistica della console Sony.
A differenza di Yakuza 4 e soprattutto Yakuza 5, insomma, il terzo episodio della saga di Kazuma Kiryu non ha tratto sostanziale vantaggio dall'opera di rimasterizzazione effettuata qualche tempo fa per The Yakuza Remastered Collection.
Proprio per questo un remake in stile Kiwami potrebbe rappresentare un'importante occasione di rilancio per un gioco che molti appassionati ricordano con affetto.