RGG Summit e RGG Direct annunciati con data e orario dal team di Like a Dragon Yakuza

Ryu Ga Gotoku Studio - ovvero il team di Like a Dragon / Yakuza e Judgment - ha annunciato due eventi: un nuovo RGG Summit e, subito a seguire, un RGG Direct.
Si tratta di spazi di norma dedicati ai vari videogiochi della compagnia e alle ultime novità in termini di sviluppo.
I dettagli sugli eventi di RGG Studio
L'RGG Summit 2025 è stato confermato per il 24 settembre alle 17:00 ora italiana: alla fine di tale evento ci sarà immediatamente un RGG Direct che approfondirà gli argomenti trattati.
Ricordiamo che RGG Summit 2024 fu il momento scelto per annunciare Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, quindi è sempre possibile che la compagnia abbia qualche sorpresa per noi.
Più probabilmente, però, ci sarà spazio per Stranger than Heaven, il nuovo gioco d'azione di RGG Studio, oltre che un aggiornamento sul nuovo Virtua Fighter. Pare meno credibile che venga svelato un nuovo Like a Dragon, soprattutto non il nono capitolo.
Diteci, quali sono le vostre speranze per questi eventi? Vorreste un gioco in particolare tra quelli già annunciati, oppure sperate di vedere qualcosa che vi sorprenda?