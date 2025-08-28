ChatGPT, OpenAI introdurrà i controlli parentali dopo il suicidio di un adolescente

OpenAI ha deciso di introdurre i controlli parentali su ChatGPT e ha intenzione di rafforzare le misure di sicurezza. Questa importante notizia arriva in seguito a quanto accaduto in precedenza: OpenAI è stata infatti citata in giudizio dopo che un ragazzo di 16 anni si è suicidato l'11 aprile. Secondo quanto sostenuto dai genitori e dai legali, il ragazzo avrebbe intrattenuto conversazioni con il chatbot per mesi. Si parla di validazione dei pensieri suicidi, nonché di indicazioni su come procurarsi alcolici di nascosto o addirittura scrivere una lettera d'addio. Facciamo il punto della situazione.