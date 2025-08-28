NVIDIA GeForce NOW si espande con Gears of War: Reloaded, The Rogue Prince of Persia e non solo

Le novità in primo piano della settimana

Il piatto forte di questa settimana è senza dubbio Gears of War: Reloaded, la versione aggiornata e completamente tirata a lucido del primo capitolo della serie. Questa riedizione vanta texture in 4K, illuminazione globale migliorata, riflessi realistici, HDR, audio 3D e supporto a NVIDIA DLSS. Lato gameplay il gioco rimane assolutamente fedele all'originale, proponendo una campagna ricca d'azione da giocare in solitaria o in co-op e modalità multiplayer adrnaliniche.

Proseguiamo con The Rogue Prince of Persia, un action platform roguelite sviluppato da Evil Empire, già noto per Dead Cells. Il gioco combina combattimenti dinamici e parkour acrobatico con una struttura roguelike e un gameplay è fluido e reattivo, con attacchi elementali e combo. La versione finale introduce una nuova direzione artistica più dettagliata, abbandonando il look cartoon e il colore viola del protagonista. Include nuovi biomi, boss, nemici, salvataggi multipli, localizzazioni aggiuntive e miglioramenti alla narrazione. Ecco la nostra recensione.

Da non sottovalutare anche Chip 'n Clawz vs. The Brainioids, un action strategico caratterizzato da uno stile grafico è colorato e sopra le righe, con un tono ironico e missioni strutturate come episodi animati. Il gioco combina strategia in tempo reale e combattimento in terza persona, con visuale doppia e costruzione di basi. I giocatori controllano Chip e il suo gatto robotico Clawz per respingere un'invasione aliena, creando eserciti e strutture difensive. Il gioco supporta co-op locale e online con Friend Pass gratuito, e include anche modalità versus 1v1 e 2v2.