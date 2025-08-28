0

I fan Xbox di Helldivers 2 scoprono che è un gioco difficile: il CEO dice che i veterani sono "GIGACHAD"

Helldivers 2 ha ricevuto "rinforzi" grazie alla versione Xbox: i nuovi fan hanno scoperto che non è un gioco facile ma che la community è fantastica. Il CEO ha quindi replicato che i veterani sono dei "GIGACHAD"

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2025
Due giocatori di Helldivers che si abbracciano davanti a una esplosione
Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2 è arrivato su Xbox e le conseguenze sono state due: tanti giocatori si sono uniti alla festa e tanti giocatori hanno scoperto che lo sparatutto cooperativo online di Arrowhead Game Studios non è affatto una passeggiata di salute.

Online i giocatori di Xbox stanno condividendo le proprie prime esperienze e i propri errori, con un utente che ha usato uno stratagemma su un alleato (per errore, si intende) uccidendolo sul colpo e un utente che ha vissuto un'ottima prima missione, per poi venir spiaccicato dallo shuttle di ritorno.

Helldivers 2 x Halo ODST è il nuovo Titolo di guerra leggendario: vediamo contenuti, prezzo e trailer Helldivers 2 x Halo ODST è il nuovo Titolo di guerra leggendario: vediamo contenuti, prezzo e trailer

Un giocatore ha anche affermato che "considerando quanto è tossico l'online nei videogiochi oggigiorno, questo nuovo titolo è stato una boccata di aria fresca ed è stato incredibile interagire con la community. Sapevo di essere in una community positiva quando accidentalmente ho premuto il pulsante sul backpack di un alleato e tutto quello che ha fatto è stato abbracciarmi e scrivere 'tieni forte fratello' nel mentre ci sollevavamo in una gloriosa liberazione luminescente".

La reazione del CEO di Arrowhead Game Studios

Il CEO della compagnia - Shams Jorjani - ha condiviso un messaggio sul Discord di Helldivers per ringraziare i giocatori "per essere così gentili con tutti i nuovi diver".

Aggiunge di aver letto storia dopo storia di nuovi giocatori che chiedevano aiuto e ha adorato il fatto che i veterani rispondevano in modo positivo, con gentilezza e supportando i nuovi arrivati. Ha quindi affermato che i veterani sono dei "GIGACHAD".

Ricordiamo infine che Helldivers 2: Nel cuore dell'Ingiustizia è il nuovo aggiornamento in arrivo, presentato con un lungo video.

