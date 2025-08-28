I fan Xbox di Helldivers 2 scoprono che è un gioco difficile: il CEO dice che i veterani sono "GIGACHAD"

Helldivers 2 è arrivato su Xbox e le conseguenze sono state due: tanti giocatori si sono uniti alla festa e tanti giocatori hanno scoperto che lo sparatutto cooperativo online di Arrowhead Game Studios non è affatto una passeggiata di salute.

Online i giocatori di Xbox stanno condividendo le proprie prime esperienze e i propri errori, con un utente che ha usato uno stratagemma su un alleato (per errore, si intende) uccidendolo sul colpo e un utente che ha vissuto un'ottima prima missione, per poi venir spiaccicato dallo shuttle di ritorno.

Un giocatore ha anche affermato che "considerando quanto è tossico l'online nei videogiochi oggigiorno, questo nuovo titolo è stato una boccata di aria fresca ed è stato incredibile interagire con la community. Sapevo di essere in una community positiva quando accidentalmente ho premuto il pulsante sul backpack di un alleato e tutto quello che ha fatto è stato abbracciarmi e scrivere 'tieni forte fratello' nel mentre ci sollevavamo in una gloriosa liberazione luminescente".