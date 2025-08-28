Il mercato dei videogiochi è cresciuto in Europa nel 2024: al 90% è in digitale

Considerando i cinque mercati principali (Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna), le entrate del mercato videoludico sono cresciute del 4% nel 2024, raggiungendo i 26,8 miliardi di euro rispetto ai 25,7 miliardi dell'anno precedente.

Il rapporto è basato su dati raccolti da Ipsos, Game Sales Data (GSD), e membri di Video Games Europe e EGDF attraverso diversi sistemi tra cui il tracing di GSD e sondaggi vari applicati ai principali mercati del Vecchio Continente.

Il nuovo report di Video Games Europe and the European Games Developer Federation (EGDF) riporta un quadro di crescita per il mercato videoludico in Europa nel 2024 , che ha fatto segnare un incremento del 4% rispetto all'anno precedente e un dominio del mercato digitale, ora al 90% .

Dominio del mercato digitale

Un altro dettaglio interessante che emerge dall'analisi è che il digitale ormai domina in Europa, avendo coperto il 90% del mercato videoludico nel 2024, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente, seguendo un trend che sembra ormai inarrestabile.

Alcuni dati in forma grafica dal report

Per quanto riguarda la suddivisione delle entrate a seconda dei dispositivi, il 38% deriva dalle console, il 15% dal PC mentre il 44% deriva dai dispositivi mobile, con il 4% di streaming a completare il quadro.

I giochi più venduti nei cinque mercati chiave europei sono stati, nel 2024, EA Sports FC 25, Call of Duty: Black Ops 6 e EA Sports FC 24 su console, mentre su PC spicca Helldivers 2, seguito da Call of Duty: Black Ops 6 e Command and Conquer Generals.

Per quanto riguarda il mercato mobile, i giochi che hanno generato più vendite sono stati Coin Master, Royal Match e Brawl Stars.