Star Citizen risplende grazie al crowdfunding, mentre il resto dell'industria licenzia e cancella

Cloud Imperium Games è il noto sviluppatore di Star Citizen, famigerato gioco sviluppato con una enorme campagna di crowdfunding, che ha raccolto 850 milioni di dollari sin dal 2012, a cui si sommano i guadagni del videogioco ovviamente.
Il gioco non è ancora arrivato alla sua versione completa (e di certo non accadrà prima del 2027 in base a quanto detto dagli autori), ma il co-fondatore di Cloud Imperium Games afferma che ciò che veramente conta è che i giocatori abbiano accesso alla miglior esperienza possibile.
Inoltre, questa strategia finanziaria ha permesso al team di continuare a lavorare, mentre il grosso dell'industria pare soffrire di continui licenziamenti e cancellazioni di videogiochi.
Le parole di Cloud Imperium Games sul metodo di sviluppo
Parlando con la testata canadese La Presse, il CEO e cofondatore Chris Roberts ha spiegato che il crowdfunding permette di sviluppare il gioco in modo diverso, senza imporre la tipica struttura di lavoro di uno studio di videogiochi".
Cloud Imperium Games non dipende infatti dagli editori o da investitori privati per coprire il costo di sviluppo, quindi gli sviluppatori non hanno la pressione di finire il lavoro entro un certo periodo, con la conseguenza che il gioco non sembra creato di fretta e non dà la sensazione di essere incompleto. Cloud Imperium Games si prende il proprio tempo per lavorare correttamente a ogni nuovi aggiornamento.
Ricordiamo infine che il team sta lavorando anche a un gioco single player ambientato nello stesso universo, Squadron 42, e Cloud Imperium ritiene il lancio di Squadron 42 rilevante quasi quanto quello di GTA 6.