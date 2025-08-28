Star Citizen risplende grazie al crowdfunding, mentre il resto dell'industria licenzia e cancella

Cloud Imperium Games è il noto sviluppatore di Star Citizen, famigerato gioco sviluppato con una enorme campagna di crowdfunding, che ha raccolto 850 milioni di dollari sin dal 2012, a cui si sommano i guadagni del videogioco ovviamente.

Il gioco non è ancora arrivato alla sua versione completa (e di certo non accadrà prima del 2027 in base a quanto detto dagli autori), ma il co-fondatore di Cloud Imperium Games afferma che ciò che veramente conta è che i giocatori abbiano accesso alla miglior esperienza possibile.

Inoltre, questa strategia finanziaria ha permesso al team di continuare a lavorare, mentre il grosso dell'industria pare soffrire di continui licenziamenti e cancellazioni di videogiochi.