Squadron 42 si mostra in più di un'ora di gameplay, dimostrando di esistere

Come mai è stato pubblicato un filmato del genere? Probabilmente è la risposta di CIG alle polemiche montanti per lo stato dello sviluppo di Star Citizen e per l'emersione di alcuni problemi interni , nati a quanto pare dalle scelte della dirigenza.

In occasione del CitizenCon 2954, Cloud Imperium Games ha pubblicato un lungo video di gameplay di Squadron 42 , il modulo single player di Star Citizen . Parliamo di più di un'ora e un quarto di gameplay, per la gioia di chi attende da anni di poterci giocare.

Il video

Un video del genere, che è gameplay registrato in presa diretta, afferma con forza che Squadron 42 esiste e che l'uscita nel 2026, annunciata sempre durante questo CitizenCon, non è irrealistica.

Ma cosa si vede nel filmato? Un po' di tutto, in realtà. Descrivere l'intera ora sarebbe improbo, ma in linea generale si va dalla selezione del personaggio principale, si passa per delle battaglie spaziali, si vedono molte sequenze filmate con vari personaggi che fanno parte del cast, si conoscono meglio i nemici e si assiste ad alcune sparatorie.

La ricchezza dell'intera produzione appare evidente, così come la cura per alcuni dettagli. Certo, parliamo di un gioco che è in sviluppo da più di dieci anni e che ha potuto contare su di un budget di centinaia di milioni di dollari, quindi ci saremmo stupiti del contrario. Comunque sia è stato un bel vedere e ora possiamo farci tutti un'idea di cosa sia Squadron 42, che speriamo non ci faccia aspettare ulteriormente per arrivare sul mercato.