Prime Video annuncia i doppiatori di Secret Level, la nuova serie Amazon

Durante il New York Comic-Con Prime Video ha annunciato ufficialmente il cast dei doppiatori di Secret Level , la serie animata che sarà disponibile per la visione sulla piattaforma streaming di Amazon a partire dal prossimo 10 dicembre.

Un progetto davvero interessante

Annunciata lo scorso agosto, Secret Level è la nuova serie Amazon ispirata ai videogiochi, dagli autori di LOVE, DEATH + ROBOTS. Ogni episodio dello show si pone l'obiettivo di celebrare un particolare franchise videoludico.

La lista dei giochi che ritroveremo negli episodi di Secret Level include nomi come Armored Core, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds e Warhammer 40.000, ma anche prodotti recenti come New World: Aeternum, Honor of Kings e persino il già defunto Concord.

Creato e prodotto da Tim Miller, con Dave Wilson nel ruolo di produttore esecutivo e supervisore, Secret Level è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di videogiochi, anche e soprattutto alla luce del valore produttivo di questo progetto.

Avete letto il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Secret Level?