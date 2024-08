Ecco tutti i giochi della serie Secret Level, divisi per episodi

Come saprete, Prime Video ha mostrato il primo teaser trailer della serie TV Secret Level durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024 , l'evento di apertura della fiera condotto da Geoff Keighley. In generale, si tratta di una serie antologica in cui ciascuno dei 15 episodi che la compongono è ispirato a un differente videogioco (o marchio legato al mondo dei videogiochi).

I giochi

Le varie opere videoludiche trattate nei vari episodi sono riconoscibili anche dal teaser, ma vi farà comunque piacere l'elenco ufficiale che le esplicita episodio per episodio.

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (su alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Come potete vedere, quindi non sappiamo se l'ordine degli episodi di Secret Level sarà effettivamente questo. "Secret Level tesse un arazzo di videogiochi iconici attraverso diversi mezzi, per raccontare una serie di storie uniche e accattivanti", ha dichiarato Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios. "Creato e guidato da Tim Miller (Blur Studio) e dal Supervising Director Dave Wilson, ogni episodio porterà i nostri spettatori Prime Video in tutto il mondo in un viaggio completamente nuovo, con animazioni mozzafiato e narrazioni immaginifiche."