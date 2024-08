Secret Level è la nuova serie Amazon ispirata ai videogiochi, dagli autori di LOVE, DEATH + ROBOTS

I fan di Armored Core, Concord, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds e di alcuni dei titoli realizzati dai PlayStation Studios troveranno sicuramente spunti intriganti e sorprendenti.

Dai vasti scenari di Warhammer 40.000 alla pixel art di PAC-MAN, passando per l'azione frenetica di Unreal Tournament e l'epica fantasy di Dungeons & Dragons, ogni episodio ci immergerà in un mondo videoludico familiare , ridefinendolo con un approccio adulto e sperimentale.

Una presentazione emozionante

Mentre attendiamo ancora novità riguardanti la quarta stagione di LOVE, DEATH + ROBOTS, confermata da Netflix due anni or sono, il team creativo non è duque rimasto con le mani in mano, lavorando con Amazon a uno show differente e ancora più ambizioso.

In maniera per certi versi simile a Ready Player One, infatti, Secret Level porterà sullo schermo racconti ambientati all'interno di alcuni fra i più celebri e amati universi videoludici, approfittando in questo modo della loro popolarità ma accettando anche una sfida non da poco, e cioè quella di rappresentare questi mondi in maniera fedele ed efficace.