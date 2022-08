Love Death + Robots: quarta stagione confermata da Netflix

Netflix ha confermato che la serie animata Love Death + Robots è stata rinnovata per una quarta stagione.

La prima stagione di Love Death + Robots è stata pubblicata nel marzo 2019 su Netflix. La serie più recente è stata pubblicata a maggio di quest'anno. È prodotta da David Fincher (Fight Club), Tim Miller (Deadpool), Jennifer Miller e Joshua Donen. Lo show ha vinto molti premi, uno dei quali è stato assegnato al regista Alberto Mielgo: l'uomo ha vinto un Emmy per la qualità del corto Jibaro, nono episodio della terza stagione, che rappresenta in modo magico l'amore tossico, la lussuria e l'avidità, mettendo in scena un cavaliere sordo e una sorta di sirena d'acqua dolce.

Love Death + Robots propone episodi non più lunghi di venti minuti, prodotti da team differenti e con stili grafici differenti: ci sono prodotti 2D e 3D, con grafica realistica o stilizzata. Ogni puntata è indipendente a livello narrativo, ma alcuni episodi sono una sorta di seguito di altri, anche se si tratta più di una eccezione.

Per il momento non sono stati indicati i team che creeranno i cortometraggi per la quarta stagione di Love Death + Robots. Non ci resta che attendere nuove informazioni in merito. Probabilmente dovremo attendere il prossimo anno per scoprire qualcosa di più.

