Yakuza 0, Master Chief al posto di Kiryu grazie a una folle mod

Yakuza 0, ma con Master Chief al posto di Kazuma Kiryu: è questo il risultato della folle mod realizzata da Kashiiera, che introduce appunto il protagonista della serie Halo nel celebre brawler targato SEGA.

Disponibile per il download su Nexus Mods, il pacchetto fa esattamente ciò che promette, catapultando Master Chief fra le strade di Kamurocho e mettendolo di fronte a numerosi scontri con criminali e mafiosi nella splendida atmosfera di fine anni '80 che caratterizza Yakuza 0 (qui la recensione).

Non manca nulla: l'eroe di Halo cambia stile di combattimento fra i tre disponibili, esegue combo devastanti ma soprattutto le dolorosissime finisher che hanno reso famosa la serie Yakuza, attivabili quando la barra della furia è piena.

Kashiiera, l'autore della mod, è noto per i suoi lavori sugli episodi di Halo ma non ha mai nascosto la propria passione per Yakuza, passione che ha voluto trasformare in questo folle omaggio senza tralasciare davvero nulla.

A proposito del franchise SEGA, se siete abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium, ad agosto 2022 arrivano Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 e le remaster del terzo, quarto e quinto capitolo.