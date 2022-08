Marvel's Spider-Man Remastered per PC, ecco il trailer di lancio

Marvel's Spider-Man per PC è disponibile a partire da oggi su Steam, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio con tutte le caratteristiche e le novità di questa edizione dell'action game targato Insomniac Games.

Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Spider-Man per PC, la qualità dell'esperienza rimane ancora oggi indiscutibile, sebbene l'open world appaia a tratti datato, ma per sfruttare appieno le feature visive è necessaria una configurazione di fascia molto alta.

Caratterizzato da un universo narrativo inedito, in cui Peter Parker è Spider-Man già da otto anni e combatte il crimine fra le strade (e i tetti!) di Manhattan, il gioco reinventa alcuni personaggi raccontando una storia appassionante, a maggior ragione per i fan dell'eroe Marvel.

La versione PC è dotata di un ray tracing di qualità superiore, risoluzione fino a 4K, frame rate sbloccato, caricamenti veloci via SSD e il supporto per i monitor ultrawide, ed è inoltre compatibile con le tecnologie di upscaling DLSS, FSR 2.0 e l'upscaler di Insomniac Games, IGTI.