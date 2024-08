Delta Force: Hawk Ops ha un periodo di uscita in early access su PC, ecco il nuovo trailer dalla Gamescom

TiMi Studios aveva promesso delle sorprese per la Gamescom 2024 relative a Delta Force: Hawk Ops e a quanto pare è stato di parola. In occasione dell'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, è stato svelato il periodo di uscita in accesso anticipato su PC, fissato all'ultimo trimestre del 2024. Il gioco sarà disponibile successivamente anche su PS5, Xbox Series X|S e dispositivi mobile.

Non è finita qui, perché prima del lancio in early access, i giocatori avranno la possibilità di provare questo sparatutto free-to-play in occasione del prossimo Steam Next Fest in programma per il 14 - 21 ottobre.