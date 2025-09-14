Gli sviluppatori di Star Citizen sembra non siano ancora sicuri che Squadron 42 possa uscire nel 2026

Il primo elemento sospetto è l' assenza del titolo dal CitizenCon , l'evento annuale che si terrà l'11 ottobre e solitamente funge da punto di riferimento per quanto riguarda tutte le novità in arrivo nel mondo di Star Citizen, e il fatto che questo non conterrà Squadron 42, a qualche mese da quello che dovrebbe essere il suo lancio, può risultare preoccupante.

Eccessiva cautela?

Durante un recente livestream di Cloud Imperium Games, Huckaby ha riferito che Squadron 42 non sarà presente al CitizenCon e ha poi affermato di non sapere se il team riuscirà a farcela, assicurando comunque che lo sviluppo sta procedendo per il meglio.

Una scena della campagna di Squadron 42

"Il team è concentrato", ha spiegato Huckaby, "Abbiamo stabilito un obiettivo preciso quando abbiamo detto 2026. Non so se riusciremo a farcela, ma so che faremo tutto il possibile per arrivarci", ha riferito.

Dunque l'insicurezza del director sembra dettata soprattutto da un'estrema cautela, considerando che il progetto Star Citizen non è mai andato molto d'accordo con le date precise, dunque l'espressione utilizzata potrebbe essere comprensibile.

Ha inoltre spiegato che l'assenza dal CitizenCon è dovuta proprio al fatto di evitare distrazioni o aggiungere impegni che potrebbero distrarre il team dal raggiungimento dell'obiettivo.

"Non c'è alcun mistero, né stiamo nascondendo qualcosa", ha assicurato Huckaby, ma è comprensibile come l'incertezza espressa dallo sviluppatore abbia già scatenato pensieri poco ottimistici da parte di gran parte dei giocatori di Star Citizen.

In ogni caso, al momento il periodo di uscita di Squadron 42 resta fissato per il 2026, mentre rimane un mistero il fatto che Star Citizen possa arrivare su console.