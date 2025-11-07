Star Citizen sarà gratis per due settimane, tra novembre e dicembre

Prosegue anche quest'anno quella che è diventata una vera e propria tradizione per Star Citizen, ovvero le due settimane gratis del gioco per celebrare il più grande evento legato alla produzione di Cloud Imperium Games, ovvero l'Intergalactic Aerospace Expo 2955.
Dal 20 novembre al 3 dicembre, chiunque potrà dunque scaricare e giocare Star Citizen liberamente, potendo contare così su una quantità di tempo notevole per approfondire la conoscenza di questa colossale simulazione spaziale in sviluppo ormai da diversi anni.
Il periodo di accesso gratuito corrisponde proprio all'evento nel mondo del gioco, e consente anche di provare oltre 150 navi diverse e veicoli vari, consentendo così di testare a fondo diverse caratteristiche di Star Citizen.
I lavori continuano, e anche il crowdfunding
All'interno del mondo di gioco, l'evento Intergalactic Aerospace Expo 2955 si tiene quest'anno su Orison, e porterà anche all'annuncio di diverse novità per la simulazione, probabilmente anche al lancio di nuove navi da utilizzare.
Nel frattempo, Star Citizen continua il suo lunghissimo percorso di sviluppo e arricchimento, sebbene non sia ancora chiaro quando questo colossale sandbox spaziale sia destinato ad arrivare a conclusione (o "se" sia destinato ad arrivarci).
Di recente, il gioco ha raggiunto l'Alpha 4.3.2 e riceverà poi un nuovo sistema esplorabile con la versione Alpha 4.4, mentre il crowdfunding ha ormai superato l'astronomica cifra di 883 milioni di dollari.
Di recente sono emersi dettagli e periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player, ma gli sviluppatori sembra non siano ancora sicuri che questa possa uscire nel 2026.