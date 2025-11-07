Star Citizen sarà gratis per due settimane, tra novembre e dicembre

Il periodo di accesso gratuito corrisponde proprio all'evento nel mondo del gioco, e consente anche di provare oltre 150 navi diverse e veicoli vari, consentendo così di testare a fondo diverse caratteristiche di Star Citizen.

Prosegue anche quest'anno quella che è diventata una vera e propria tradizione per Star Citizen , ovvero le due settimane gratis del gioco per celebrare il più grande evento legato alla produzione di Cloud Imperium Games, ovvero l' Intergalactic Aerospace Expo 2955 .

I lavori continuano, e anche il crowdfunding

All'interno del mondo di gioco, l'evento Intergalactic Aerospace Expo 2955 si tiene quest'anno su Orison, e porterà anche all'annuncio di diverse novità per la simulazione, probabilmente anche al lancio di nuove navi da utilizzare.

Nel frattempo, Star Citizen continua il suo lunghissimo percorso di sviluppo e arricchimento, sebbene non sia ancora chiaro quando questo colossale sandbox spaziale sia destinato ad arrivare a conclusione (o "se" sia destinato ad arrivarci).

Di recente, il gioco ha raggiunto l'Alpha 4.3.2 e riceverà poi un nuovo sistema esplorabile con la versione Alpha 4.4, mentre il crowdfunding ha ormai superato l'astronomica cifra di 883 milioni di dollari.

Di recente sono emersi dettagli e periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player, ma gli sviluppatori sembra non siano ancora sicuri che questa possa uscire nel 2026.