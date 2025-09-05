Da Star Citizen emergono dettagli e periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player

Cloud Imperium Games ha svelato alcuni nuovi dettagli e confermato il periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player di Star Citizen, presentando in particolare un sistema stellare che potrà essere esplorato all'interno di questo modulo.
Il sistema Odin rappresenta la principale ambientazione di Squadron 42, ed è basato su una stella bianca nana posta al centro e diversi pianeti e zone di interesse circostanti, tutti caratterizzati da ambientazioni particolarmente affascinanti.
All'interno del sistema troviamo la stazione Fortune's Cross che rappresenta un hub di notevole importanza per l'area in questione, potremo esplorare gli inquietanti tunnel di The Coil e vedere delle impressionanti aurore dotate di una certa forza magnetica.
Nuove informazioni in arrivo il mese prossimo
Nuove informazioni su Star Citizen e Squadron 42 arriveranno in occasione del CitizenCon Direct, fissato per sabato 11 ottobre, dunque manca ancora qualche settimana all'evento dal quale potrebbero emergere dettagli particolarmente importanti.
Tra questi, non è escluso che possa essere maggiormente definito il periodo di uscita di Squadron 42: al riguardo, la nuova newsletter inviata ai sostenitori del progetto Star Ctizen riferisce che il team "continua a procedere verso l'uscita prevista nel 2026".
Non è molto, ma il fatto che almeno l'anno di uscita di Squadron 42 continui ad essere il 2026 rappresenta già un'informazione di una certa importanza, in un progetto che sembra non poter contare mai su date e scadenze precise.
D'altra parte, il modulo single player dovrebbe essere quello più vicino a una forma videoludica più tradizionale, dunque è probabile che almeno questo possa raggiungere una versione definitiva nel prossimo periodo, mentre Star Citizen potrebbe proseguire il suo percorso di evoluzione indefinito.
A questo punto, attendiamo il mese prossimo per vedere se ci saranno informazioni concrete al riguardo.