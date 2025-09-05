Da Star Citizen emergono dettagli e periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player

Cloud Imperium Games ha svelato alcuni nuovi dettagli e confermato il periodo di uscita di Squadron 42, la campagna single player di Star Citizen, presentando in particolare un sistema stellare che potrà essere esplorato all'interno di questo modulo.

Il sistema Odin rappresenta la principale ambientazione di Squadron 42, ed è basato su una stella bianca nana posta al centro e diversi pianeti e zone di interesse circostanti, tutti caratterizzati da ambientazioni particolarmente affascinanti.

All'interno del sistema troviamo la stazione Fortune's Cross che rappresenta un hub di notevole importanza per l'area in questione, potremo esplorare gli inquietanti tunnel di The Coil e vedere delle impressionanti aurore dotate di una certa forza magnetica.