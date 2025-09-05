OpenAI annuncia una piattaforma per la ricerca di lavoro che potrebbe competere con LinkedIn

OpenAI Jobs Platform sarà una nuova piattaforma alimentata dall'IA e dedicata alla ricerca di lavoro. L'attenzione dovrebbe essere rivolta ai candidati esperti di intelligenza artificiale.

OpenAI sta ufficialmente sviluppando una piattaforma dedicata alla ricerca di lavoro e assunzioni, rigorosamente alimentata dall'intelligenza artificiale (e dedicata a quest'ultima, in particolare). OpenAI Jobs Platform, questo è il suo nome, dovrebbe arrivare entro la metà del 2026 e potrebbe competere con un'altra piattaforma molto importante e utilizzata, ovvero LinkedIn. A dichiarare quest'ultima informazione è stato un portavoce di OpenAI a TechCrunch, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

OpenAI Jobs Platform, la nuova piattaforma per cercare lavoro Fidji Simo di OpenAI ha dichiarato che il servizio offrirà un percorso dedicato alle piccole imprese, nonché alle amministrazioni locali, per trovare e accedere ai migliori talenti dell'IA. La nuova piattaforma "utilizzerà l'intelligenza artificiale per aiutare a trovare le corrispondenze perfette tra ciò di cui le aziende hanno bisogno e ciò che i lavoratori possono offrire". Simo non si occupa esclusivamente di ChatGPT, ma supervisionerà diverse applicazioni. La nuova piattaforma è inclusa, insieme anche al possibile browser a cui OpenAI starebbe lavorando. OpenAI: il nome in codice del suo browser è "Aura", tanto evocativo quanto misterioso Oltretutto, LinkedIn è stata fondata da uno dei primi investitori di OpenAI, ovvero Reid Hoffman, ed è proprietà di un altro importante finanziatore, cioè Microsoft.